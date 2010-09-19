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Стартап Max привлек €20 млн для виртуального инвестиционного помощника

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Стартап Max привлек €20 млн для виртуального инвестиционного помощника


Французский стартап Max, занимающийся разработкой виртуального инвестиционного помощника для клиентов, привлек венчурные инвестиции в размере 20 миллионов евро.

Текущий раунд финансирования возглавил инвестиционный банк Credit Mutuel Arkea.

Возглавляемый генеральным директором Дидье Ардуином стартап Max стремится предоставить потребителям максимально удобное интеллектуальное мобильное приложение, которое предложит широкий ассортимент банковских сервисов и услуги по страхованию, консьерж-услуги, а также будет осуществлять персональные инвестиционные консультации.



Данный стартап планирует предоставлять:

– услуги по экономному управлению своим бюджетом;

– объединение всех банковских счетов пользователя;

– услуги по уходу на дому, такие как ведение домашнего хозяйства или найм няни, а также организация различных мероприятий и поездок;

– персонализированные профессиональные консультации, такие как подбор наиболее выгодных кредитных предложений, оптимизация страхования, консультирование в вопросах инвестиций в акции, недвижимость и многое другое.



Первоначальная версия приложения Max, которую вскоре можно будет бесплатно загрузить и она станет доступной для всех пользователей, будет включать в себя объединение банковских счетов, консьерж-услуги и индивидуальные консультации в вопросах инвестирования от виртуального интеллектуального помощника. Немного позже мобильное приложение будет расширено с помощью платежного аккаунта, объединяющего все банковские карты в одной удобной панели управления.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/06/max-r...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/593541b288210
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