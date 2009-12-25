Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 20-2017. Почему растёт курс биткойна, прогноз аналитиков до каких пор это будет продолжаться, а так же, что думает о росте объёма торгов ЦБ РФ. Новые договорённости участников дебатов о масштабировании Биткойна, очередной вирус-шифровальщик за биткойны и остальные главные события Биткойн- и блокчейн-индустрии в мае – смотрите в новом видеовыпуске БитНовостей.
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