Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 20-2017

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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 20-2017
Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 20-2017. Почему растёт курс биткойна, прогноз аналитиков до каких пор это будет продолжаться, а так же, что думает о росте объёма торгов ЦБ РФ. Новые договорённости участников дебатов о масштабировании Биткойна, очередной вирус-шифровальщик за биткойны и остальные главные события Биткойн- и блокчейн-индустрии в мае – смотрите в новом видеовыпуске БитНовостей.

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Метки
биткоин, курс, новости
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