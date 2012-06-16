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Английский журналист вооружился мечом и предложил боевикам убить его за £50 000



Не секрет, что Великобритания сейчас переживает не лучшие времена в плане войны с террористами. Только за последние 2 месяца там произошли крупные теракты, которые унесли множество человеческих жизней. Из-за этого ситуация в стране довольно непростая и вероятней у многих людей из-за этого просто "срывает крышу", если говорить молодежным жаргоном.



И вот буквально вчера, английское издание "Observer Media", которое публикуют свои новостные материалы в режиме онлайн разместило на своем веб-ресурсе одно необычное заявление от их журналиста Андре Уокера. Он заявил, что готов защитить себя и своих близких от ИГ ("ИГ" запрещен в РФ) с помощью меча и вызывает на эту дуэль самых смелых из ИГ. В подтверждение своих слов он специально сфотографировался с этим самым мечом в руках на фоне Темзы.



Как он признался для "Observer Media" последней каплей, которая вынудила принять его такое неординарное решение было желание двух его малолетних племяников посетить тот уже традический концерт на стадионе в Манчестере, который завершился взрывом, но, слава Богу они на него так и не смогли попасть. А ведь всё могло закончиться трагически.



Понимая, что никакие террористы никогда не читают его издание "Observer Media", Андре предусмотрительно продублировал свой призыв к дуэли с представителями ИГ в Твиттере - уж Твиттер они точно смотрят. И там он написал, что как только кто-либо подаст ему "весточку" , то он тут же "забьет" такому смелому "стрелку", т.е. даст все координаты и время встречи - мол приходи один, а там разберемся. И конечно, самое главное - если после поединка на мечах какому-либо местному представителю ИГ удастся победить Андре, то он гарантирует ему передачу £50 000 наличными, в качестве приза за такое достижение. Конечно, не сам мертвый Андре будет передать деньги, а это видимо сделает его секундант, который будет присутствовать при этой битве на мечах.



Несмотря на такие широкие жесты в качестве награды за победу, по словам Андре его твитт уже просмотрели 3 млн пользователей, но не один решительный боевик ИГ так пока и не откликнулся на это предложение, из чего Андре сделал вывод, что они все слабаки и их совсем не стоит бояться.







Между тем, многие пользователи Твиттера восприняли его громкие заявления за бред и в ответ начали слать фотографии Андре с мечом переделанные на фотошопе. Впрочем, предложение Андре пока остается в силе - он ждёт смельчака "в гости".



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593533fb8c3fa Не секрет, что Великобритания сейчас переживает не лучшие времена в плане войны с террористами. Только за последние 2 месяца там произошли крупные теракты, которые унесли множество человеческих жизней. Из-за этого ситуация в стране довольно непростая и вероятней у многих людей из-за этого просто "срывает крышу", если говорить молодежным жаргоном.И вот буквально вчера, английское издание "Observer Media", которое публикуют свои новостные материалы в режиме онлайн разместило на своем веб-ресурсе одно необычное заявление от их журналиста Андре Уокера. Он заявил, что готов защитить себя и своих близких от ИГ ("ИГ" запрещен в РФ) с помощью меча и вызывает на эту дуэль самых смелых из ИГ. В подтверждение своих слов он специально сфотографировался с этим самым мечом в руках на фоне Темзы.Как он признался для "Observer Media" последней каплей, которая вынудила принять его такое неординарное решение было желание двух его малолетних племяников посетить тот уже традический концерт на стадионе в Манчестере, который завершился взрывом, но, слава Богу они на него так и не смогли попасть. А ведь всё могло закончиться трагически.Понимая, что никакие террористы никогда не читают его издание "Observer Media", Андре предусмотрительно продублировал свой призыв к дуэли с представителями ИГ в Твиттере - уж Твиттер они точно смотрят. И там он написал, что как только кто-либо подаст ему "весточку" , то он тут же "забьет" такому смелому "стрелку", т.е. даст все координаты и время встречи - мол приходи один, а там разберемся. И конечно, самое главное - если после поединка на мечах какому-либо местному представителю ИГ удастся победить Андре, то он гарантирует ему передачу £50 000 наличными, в качестве приза за такое достижение. Конечно, не сам мертвый Андре будет передать деньги, а это видимо сделает его секундант, который будет присутствовать при этой битве на мечах.Несмотря на такие широкие жесты в качестве награды за победу, по словам Андре его твитт уже просмотрели 3 млн пользователей, но не один решительный боевик ИГ так пока и не откликнулся на это предложение, из чего Андре сделал вывод, что они все слабаки и их совсем не стоит бояться.Между тем, многие пользователи Твиттера восприняли его громкие заявления за бред и в ответ начали слать фотографии Андре с мечом переделанные на фотошопе. Впрочем, предложение Андре пока остается в силе - он ждёт смельчака "в гости".Специально для mmgp.ru

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