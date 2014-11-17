Veloxint привлек стратегические инвестиции от Stanley Black & Decker

Veloxint Corporation, базирующийся во Фремингхеме (Массачусетс, США) разработчик нанокристаллических металлических сплавов с трансформационными свойствами, получил стратегические инвестиции от Stanley Black & Decker. Финансовые условия сделки не разглашаются по договоренности сторон.
Под руководством Алана Лунда, выполняющего обязанности генерального директора, Veloxint, занимается коммерциализацией продуктов, разработка которых основана на фундаментальной науке, а идеи рождаются в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Новые нанокристаллические металлические сплавы компании обладают высокой прочностью и термодинамической стабильностью, что позволяет им обеспечивать долговременную надежную работу даже при повышенных температурах. Veloxint работает с клиентами в автомобильной, военной, аэрокосмической, нефтегазовой, строительной промышленностях, а также фирмами, занимающимися высокопроизводительной оснасткой и 3D-печатью.
Технологии Veloxint позволяют усовершенствовать подходы к высокотехнологичному производству и сократить использование материалов и энергетические расходы. Конечные продукты могут быть рассчитаны на новые уровни производительности, при этом используется меньше материалов для создания более прочных, легких продуктов с увеличенным сроком службы даже в условиях повышенной температуры.
Нанокристаллические металлы Veloxint могут использоваться в военных целях как для повышения проникающей способности боеприпасов, так и для защиты в виде бронежилетов и бронирования техники. Первоначальные полевые испытания снарядов дали многообещающие результаты, а материалы Veloxint не содержат канцерогенный кобальт и опасный для здоровья обедненный уран.
Компания Veloxint управляет мощностями во Фремингхеме, занимающимися разработками новых продуктов и прототипированием. На месте проводится разработка, получение характеристик материала и прикладное тестирование. Полученные средства будут направлены на ускорение научно-технических разработок. Одновременно обе стороны заключили соглашение о развитии технологий для совместной коммерциализации металлических сплавов в областях, представляющих взаимный интерес. Партнерство предоставит Stanley Black & Decker доступ к технологиям, которые можно будет использовать для применения в своих продуктах.
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Специально для mmgp.ru