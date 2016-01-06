Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сделаем MMGP лучше! Анализ предложений по улучшению форума.

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Старый Сегодня, 14:05
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Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,499
Благодарностей: 1,747
УГ: 23
КП: 0.242
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Сделаем MMGP лучше! Анализ предложений по улучшению форума.


Не так давно форум MMGP отпраздновал свое 10-ти летие. Все это время форум постоянно развивался, пробуя новые подходы, постоянно предлагая своим посетителям интересный контент, ежедневно обновляя новости, публикуя на странице форума интересную, познавательную и актуальную информацию.
И результат превзошел многие ожидания. Регулярно проводится конкурс "Бизнес-леди", есть конкурс "Путь к успехи", где каждый пользователь может поделиться своими успехами в сфере онлайн-заработка. Форум полон различной информации по различным видам заработка. Причем из-за большой посещаемости форума и большого количества участников на форуме происходит активное обсуждении того или иного вида заработка, высказываются не только мнения за этот вид заработка, но и против. На форуме представлено большое количество и разнообразие информации на любой вкус. На регулярной основе проводятся форекс-конкурсы, спорт-конкурсы, крипто-конкурсы, конкурсы для любителей хайпов с очень интересными призами. Руководство форума смогло заинтересовать спонсоров на проведение тематических конкурсов, поэтому они не только увлекательны с точки зрения посоревноваться, но и выгодны материально, так как спонсоры предоставляют очень даже интересные и прибыльные призы на любой вкус. На форуме работает очень даже выгодная партнерка.

Но руководство форума на этом не остановилось. Форум постоянно развивается, пробует что-то новое. Поэтому руководство форума всегда открыто своим пользователям и готово выслушать любые предложения по улучшению форума. Причем выслушать не бесплатно, а за деньги. А это тоже своеобразный конкурс на лучшую идею.

Так приз в размере 50 пойнтов получили следующие пользователи за следующие идеи:
1. hiopsi - Навигация по сайту - обучающее видео (реализовано - ПРИЗ)
2. Scherbachek - Создать игровой раздел (реализовано - ПРИЗ)
3. helenok - "Акция "Сделай ММGP лучше!" стала лучше" (!!! Приз)
4. chu - Несколько призовых мест в конкурсе "Турбо КП" (ПРИЗ!)
5. vlache - HYIP с почасовыми планами (реализовано - ПРИЗ)

На обсуждении находятся предложения:
1. PashaStav - Добавить уведомление о переносе темы в другой раздел
2. Juliabest - Создать отдельный раздел о здоровье и сделать в нем подразделы
3. Андреслав. - Добавить окно самых активных пользователей форума
4. Андреслав. - Внедрить спойлер благодарностей
5. Андреслав - Добавить спойлер "Кто на форуме"
6. Ponomarenko Roman - Провести модернизацию функций управления ЛС
7. volssebnik - Добавить подраздел "Рулетка"
8. Scrydg - Осуществить юптимизацию подписки на темы
9. vagh - Добавить кнопку "Следующая страница"
10. Mr.PNX - Внедрить почту mail@mmgp.ru
11. Rain1 - Осуществить разделение новостей
12. Bayan4eG - Провести системную "охоту за головами"
13. vagh - Осуществить управление подписками на разделы
14. FMFM - Добавить подраздел "Инвестиции в слияния и поглощения (M&A)"
15. Соболь - Добавить постоянно действующий эзотерический раздел
16. JASumy - Добавить информацию об авторстве блога
17. tarik20 - Добавить мини-чат
18. Vadosss - Сигналы для бинарных опционов
19. Максо1777 - Делать цветные метки к сообщениям
20. Denver10 - Создать раздел "Нашел ошибку, сообщи модераторам"
21. MelodyA - Сделать на MMGP конкурс "Спорт и MMGP"
22. assss - Сделать запрет на участие в акции "Сделай MMGP.RU лучше!"
23. SwaNn - Закрытая позиция
24. helenok - Проводить еженедельную поинтовую лотерею MMGP
25. Wie - Создать Стоп Адблок
26. Denver10 - Проводить оценку постов
27. upline - Отправлять уведомление о минусе
28. upline - Создать платные жалобы
29. sunmistik - Возможность появления экспресс-окна под процитированной частью сообщения
30. helenok - Сделать три места в игре "Демотивируй меня"
31. Anton-writer - Запретить "упоминание в теме" для людей из чёрного списка
32. SunShineInvest - Подключить Telegram Bot
33. Александра 81 - Сделать ограничения на УГ для новых пользователей
34. stebel2017 - Добавить подразделы в разделе "Экономические игры"

В планах на разных этапах становления MMGP было:
1. Kaa1 - Англоязычный вариант форума или отдельных разделов
2. budda - MMGP.TV
3. EB7EH - Развертывание/прокручивание "Новости форума", "Конкурсы"
4. BigDandy - Прямая загрузка изображений на фотохостинги
5. VictorSamus - Эффективное размещение социальных кнопок
6. Juliabest - Бонусы за всё
7. Андреслав. - Конкурс рефералов
8. Ushakov - Двухэтапная авторизация
9. OKLiCK - Пригласи друга и обучи его
10. Tigrenish - Реализовать возможность автоматической покупки премиумов
11. Aliaksandre - Создать систему репутации пользователей
12. lannna - Добавить калькулятор валют, он же курс валют
13. Мобильное приложение - Сделать приложение для телефонов
14. Tigrenish - Сделать автоматическое удаление спам сообщений
15. Tigrenish - Усиление безопасности. Двухэтапная аутентификация
16. muzprofi - Создать радио ММГП
17. helenok - С поинтами - в магазин ММГП!
18. Tigrenish - Рассылка по интернет магазинам
19. investHYIPmonitor - Добавить платные темы (доступ к просмотру, обсуждению по абонплате)
20. Smirnov Nikolay - Призовая Иконка
21. vagh - Добавить тотализатор на поинтах
22. Denver10 - Создать логотип форума
23. chu - Производить выплату выигрышей в конкурсах поинтами
24. red vzx - Дополнение к функционалу кнопки "Сообщить модераторам"
25. nurvit91 - Облегчить общение с Модерами
26. upline - Сделать "Платную личку"
27. Suveren - Создавать оповещения в браузере
Как видно, некоторые из этих планов уже либо исполнены, либо находятся на разных этапах своего исполнения.

Многие предложения пользователей форума так и не получили поддержки администрации и были отклонены. Тем не менее, постоянно поступают новые предложения и активность в теме: "Сделай MMGP лучше" просто зашкаливает. Всего в теме 2213 сообщений с предложениями и обсуждениями на 106 листах, которые были просмотрены более 200 000 раз. На самом деле форум MMGP пользуется народной любовью и пользователи хотят сделать его лучше и внести свои предложения.

Специально для mmgp.ru
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:33.
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