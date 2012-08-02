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Беспилотные автомобили создадут множество новых проблем

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#1
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Беспилотные автомобили создадут множество новых проблем
Беспилотные автомобили помогут облегчить и сделать передвижения в будущем более приятными, но новый вид транспорта не поменяет ситуацию с пробками. Соучредитель Google Сергей Брин и другие руководители крупных компаний рекламировали снижение уровня пробок как одно из многих преимуществ появления на дорогах беспилотных автомобилей. Идея заключается в том, что автономные автомобили укореняют случаи ДТП, вызванные человеческой ошибкой, что и служит основной причиной образования пробок.



Но эксперты считают, что беспилотные машины или окажут минимальное положительное влияние, или отрицательно скажутся на ситуации. Лью Фултон, содиректор Института транспортных исследований, рассказал Business Insider о своей обеспокоенностью ситуацией. Дело в том, что беспилотные машины никак не решат проблемы с пробками, если не будет внедрена система нового ценообразования, которая препятствует возникновению автомобилей с нулевой загрузкой.
  • Фултон сказал: «Мы обеспокоены тем, что новая система автоматического управления транспортными средствами станет причиной появления на дороге пустых машин. Компании будут заинтересованы в полной загруженности машин, а значит беспилотные авто будут использоваться для выполнения различного рода поручений и доставки посылок. Такой исход увеличит количество пустых автомобилей или «зомби» на дорогах». Чтобы предотвратить появления на дорогах «зомби» законодатели штата Массачусетс уже предложили ввести новый налог. Он предусматривает оплату с беспилотного авто в размере $ 0,025 за милю.
  • Еще один повод для волнения — повышенная комфортность для пассажиров. Такие компании, как Lucid Motors исследуют проектирование автомобилей с повышенным комфортом, вплоть до полностью откидывающихся кресел. Это значит, что люди смогут отдавать предпочтение жизни за городом, ведь они будут ездить на работу на транспортных средствах, в которых можно спать и отдыхать. Такая возможность увеличит число машин в городе, въезжающих и выезжающих в часы пик.
  • Беспилотные автомобили по-прежнему будут способствовать пробкам, даже если они станут частью компании Uber, ориентированной на трансфер пассажиров. Без оплаты труда водителя, услуги Uber и Lyft станут настолько дешевыми, что рынок каршеринга и аренды автомобилей просто умрет. Футтол добавил: «Я думаю, нужно сделать систему ценообразования, которая предотвратит появление пустых автомобилей на дорогах. К примеру, ввести штрафы на беспилотные автомобили с одним пассажиром».
  • Футлон не одинокий в своих размышлениях. Мэтью Тернер, экономист из Университета Брауна, изучил проблему дорожных пробок. Он обнаружил, что наибольшее влияние на времени в пути оказывает ценообразование, а улучшения доступа к общественному транспорту не решает проблему пробок.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:36
#2
Премиум
Премиум
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Re: Беспилотные автомобили создадут множество новых проблем
К тому времени как реально беспилотные автомобили выедут на улицы, уже половина машин летать будет по воздуху - там места всем хватит, поэтому пробок не будет
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:09
#3
Премиум
Премиум
 
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,295
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Автор темы Re: Беспилотные автомобили создадут множество новых проблем
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
К тому времени как реально беспилотные автомобили выедут на улицы, уже половина машин летать будет по воздуху - там места всем хватит, поэтому пробок не будет
Думаете не скоро появятся на дорогах? Tesla удачно тестирует дополнение автопилота, уже включена на машинах, хоть и немного не идеальная.

Waymo от гугл разрабатывает лидарную систему. У нас конечно не скоро появится, потому что для беспилотников нужны разметка и дорожные знаки, но Америка и Европа очень близко к беспилотным авто.

Вон в Сингапуре в центре уже ездят беспилотные такси, но пока тестовый режим, и сидит человек для "экстренной ситуации"...
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Старый Сегодня, 14:31
#4
Любитель
 
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УГ: 1
КП: 0.052
Re: Беспилотные автомобили создадут множество новых проблем
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
К тому времени как реально беспилотные автомобили выедут на улицы, уже половина машин летать будет по воздуху - там места всем хватит, поэтому пробок не будет
да, такой вариант от пробок более результативнее будет)
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dbchange на форуме  
Старый Сегодня, 14:33
#5
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Имя: Роман
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 1,127
Благодарностей: 193
УГ: 0
КП: 0.146
Re: Беспилотные автомобили создадут множество новых проблем
Если беспилотные системы смогут исключить «буратинизм» отдельно взятых водителей, то и пробок будет меньше. Ну а в громадное увеличение авто тоже маловероятно, те у кого нет авто сейчас «резко не разбогатеют» для покупки новинки.
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