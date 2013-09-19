МВФ утвердил новые украинские пенсии

По мнению правительства, результатом переговоров с МВФ и ВБ стало утверждение «сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом».
Проект пенсионной реформы был представлен украинским правительством 17 мая этого года. В нем нет нормы о повышении пенсионного возраста, но де-факто выйти на пенсию в 60 лет мужчинам и женщинам (им уже сейчас возраст выхода на пенсию поднимают с 55 до 60 лет), будет проблематично
.
В частности, предполагается повысить необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж с 15 до 25 лет
уже со следующего года. К 2028 году его планируется довести до 35 лет
. Со стажем от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года.
Тем, у кого стажа недостаточно, его можно будет докупить, сделав взнос в пенсионный фонд, но максимально разрешат покупать не более пяти лет стажа. Тем, у кого стаж будет меньше 15 лет, после 1 января 2019 года будут платить социальное пособие, но лишь по достижении 65 лет
.
Украинское правительство также хотят лишить все льготные категории (кроме военнослужащих) права досрочного выхода на пенсию
.
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