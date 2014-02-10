Продавцы разума: станут ли дома в России умными

К 2020 году каждый пятый дом в Европе и каждый третий в США станут «умными», подсчитали в исследовательском центре Berg Insight; всего их будет около 100 млн. Объемы мирового рынка «умных» домов уже сегодня исчисляются десятками миллиардов долларов, по итогам 2016 года, как подсчитали в Strategy Analytics, они приблизились к $80 млрд. России в этом отношении похвастаться пока особо нечем – в основном на рынке представлены разработки иностранных компаний. Вместе с тем, отечественные разработчики умных решений для дома появляются и у нас, что может стать новым драйвером внутреннего рынка. И если сегодня последний составляет $73 млн, то уже к 2021 году он может увеличиться до $735 млн, подсчитали в Statista.com.
Дорого-богато
На российском рынке умные решения для дома чаще всего оказываются востребованными у состоятельной аудитории. В массовый сегмент они пока еще в принципе не пришли и в лучшем случае остаются развлечением для единичных гиков. Средний чек на оборудование жилья «умными» решениями для квартиры в 100 кв. м начинается от 1,5 млн рублей, говорит глава «ЮНИКОМ» Engineering Сергей Зиновьев.
«В большей степени ценник связан со стоимостью оборудования, поскольку используется оборудование европейских и американских производителей», – уточняет Зиновьев.
В большинстве случаев заказчиками являются клиенты премиум-сегмента, обладатели больших коттеджей или квартир. Так, самое компактное помещение из портфолио компании ANS Engineering, предлагающей услуги автоматизации жилых пространств, – 100-метровая квартира в Москва-Сити.
«Спрос на наши услуги в рамках частного жилья постоянно высокий. Несмотря на кризис, рынок элитного жилья достаточно большой, мы не заметили, что он уменьшился, – говорит руководитель ANS Engineering Вадим Мухамадьяров. – Есть сегмент объектов больших площадей, это квартиры от 200 кв. м, дома на 1000 кв. м. На таких объектах большая насыщенность инженерных систем, которые требуют автоматизации, иначе там невозможно жить. Люди в частных домах хотят приватности, хотят минимизировать количество персонала, эти задачи и решает система домашней автоматизации».
Соответственно, умные решения пользуются спросом и у компаний-застройщиков, работающих в сегменте элитной недвижимости. Например, умной системой «Мультидом» оснащен элитный ЖК «Венский дом» в столичном районе Хамовники – стоимость пентхауса в 300 кв. м превышает 360 млн рублей. Своя умная система есть и в ЖК «Loft» у м. Бауманская (2-х комнатная квартира обойдется в 17 млн рублей, впрочем, есть и 26-метровые студии за 5,5 млн).
«Это дорогостоящий проект, воплотить его в сегменте жилья среднего класса было бы затруднительно. Полноценные системы „умный дом“ такого масштаба есть смысл устанавливать на объектах бизнес-класса. Высокая стоимость – „проблема“ именно застройщика, поскольку самое затратное – это инженерия умного дома, её автоматизация», – объясняет коммерческий директор компании «Колди» Павел Логачев.
Только в кино и видели
Несмотря на довольно долгое присутствие на рынке, об автоматизированных решениях для жилых пространств массовый российский потребитель по-прежнему знает катастрофически мало.
«Пользователь считает, что приобретая отопительный котел с дистанционным управлением или облачную систему видеонаблюдения, он уже приобрел систему „умный дом“», – говорит директор по развитию, совладелец SmartHouse Tangus Юлия Федькина.
Нередко представление о последних формируется на основании кинофильмов, наиболее популярным из которых остается «Железный человек», где у главного героя был цифровой помощник Jarvis.
«Пользователь имеет слабое представление о функционале автоматизации и завышенные ожидания, которые формируют популярные информационные и развлекательные программы», – добавляет Федькина.
В результате даже те, кто готов купить умные решения для своих квартир или домов, зачастую остаются разочарованными. Нередко опытом и знаниями не блещут и сами разработчики, и компании, предлагающие услуги инсталляции решения «умный дом». Так, до 40% обращений в ANS Engineering приходится на заказчиков, которые уже имеют за плечами неудачный опыт работы с поставщиками.
«Многие производители оборудования заявляют о функциях, которые реализовать по факту не получается. Именно проблемы с подрядчиками тормозят развитие рынка, многие дизайнеры и архитекторы как ошпаренные бегут от слов „умный дом“, поскольку уже имели негативный опыт работы», – рассказывает Сергей Зиновьев.
Умный дом vs Интернет вещей
В 2013 году, до экономического кризиса, рынок решений для умных домов демонстрировал развитие и составлял около 4 млрд рублей. По прогнозам, в ближайшее время объем рынка может достигнуть 10 млрд рублей, утверждает российский технологический инвестор и предприниматель Денис Черкасов.
Но ситуация способна кардинально измениться – на рынок все чаще выходят компании, предлагающие бюджетные решения, при этом достаточно простые в инсталляции, а вместо проводов задействующие радиочастоты, Wi-Fi и Bluetooth.
Коробочное решение «Умная квартира» от российской компании Rubetek обойдется пользователю в 15 с небольшим тыс. рублей – комплект позволит управлять освещением в квартире со смартфона, защитит от протечек с помощью умного реле и также включает миниатюрную видеокамеру для дистанционного контроля помещения. А всего за 5 990 рублей потребитель получит систему видеонаблюдения, охраны и защиты от протечек. С установкой может справиться практически любой человек, впрочем, для помощи есть видеоинструкция. Сегодня у компании более 5 000 активных пользователей, всего продано более 100 000 «умных» устройств.
Изначально с 2010 года Rubetek, как и другие игроки рынка, занималась установкой импортных решений «умный дом» под ключ, однако в итоге в 2016 году вывела на рынок собственное программное обеспечение и оборудование.
«Решения стоили сотни тысяч рублей, могли доходить до миллиона, и до сих пор такие проекты на рынке есть. Но это же глупость – тратить такие деньги. Сейчас оборудовать квартиру умными решениями на нашей системе по максимуму обойдется в 100 000 рублей, и мы стремимся к тому, чтобы эта сумма превратилась в 50 000, – говорит Антон Мальцев. – Каждый клиент может разобрать нашу „коробочку“ и понять, что мы не зарабатываем 500%».
Сегодня компания предлагает рынку 17 различных устройств, в том числе несколько видеокамер, умных реле, датчики открытия, протечек, дыма, газа, а также умные розетки. Умными устройствами от Rubetek можно управлять через смартфон (компания выпустила собственное мобильное приложение), а связь с устройствами поддерживается через «Центр управления», внешне напоминающий роутер (собственная разработка компании). Впрочем, ряд устройств от Rubetek может управляться со смартфона напрямую.
Оборудование компания производит сегодня в Китае – это оказалось самым бюджетным вариантом, на отечественном рынке аналогичные решения стоил бы существенно дороже.
Среди клиентов компании есть частные лица – коробочные решения, например, можно купить в том числе в ведущих розничных сетях (Леруа Мерлен, Эльдорадо), а также застройщики. В будущем году компания рассчитывает выйти на показатели оборота в 1 млрд рублей в год.
«Сегодня в России нет рынка умных домов, нет производителей, сейчас рынок совершенно не поделен», – говорит Антон Мальцев.
Экономия или комфорт?
Во всем мире технологии, которые сегодня объединены понятием «умный дом», помогают экономить на услугах ЖКХ, прежде всего, на электричестве.
В российских условиях даже при условии использования бюджетных решений экономия не выглядит сверхзначимой, чтобы сформировать по-настоящему массовый спрос. Исключение составляют разве что пользователи теплых полов, последние нередко попросту забывают отключать, что серьезно увеличивает счета на электричество. Так, чуть ли ни первым клиентом, купившим разработку от Rubetec, как раз и стал обладатель квартиры с теплыми полами в пяти помещениях. С помощью умных реле, к примеру, можно запрограммировать теплый пол на включение за полчаса до возвращения домой.
«Люди в России не стремятся покупать подобные решения, потому что не видят ценности в продукте. Допускаю, что единицы, купившие системы „умный дом“, сделали это из любопытства», – говорит директор по маркетингу АО «Группа Т-1» Сергей Пономарев.
Не всегда выглядит экономически оправданно и использование умных решений в жилье бизнес- и элит-класса. По оценке компании «Астерос», использование умных систем увеличивает стоимость квадратного метра недвижимости, итоговая цена может быть выше рынка на 20%. Даже с учетом экономии на электроэнергии на 20-30%, возврат инвестиций в такие объекты компания оценивает более чем в 80 лет.
«К сожалению, мы, наверное, не можем говорить сейчас о спросе именно на системы „умный дом“. Покупатель интересуется в первую очередь недвижимостью, выбирает ее по расположению, метражу, отделке, а „умный дом“ существует как дополнительная опция. Поэтому если мы хотим, чтобы системы «умный дом» пользовались спросом как таковые, нужно этот спрос формировать», – говорит Павел Логачев.
Достаточно осторожно ведут себя в отношении отечественных разработчиков умных решений для дома и инвесторы, прежде всего, из-за высокой стоимости вложений при практически несформированном в стране рынке и неясных сроках возврата. В итоге, прежде чем договориться об инвестициях в свой проект, основатели Rubetek обошли десятки инвестфондов.
Поддержкой умных разработок для дома пробовал заниматься «Мортон» – в 2015 году компания даже стала партнером акселератора проектов GenerationS в направлении Smart City. В частности, «Мортон» заинтересовали разработки отечественной компании SenseHome, однако после смены владельца сотрудничество поставили на паузу.
«Готовность отечественных производителей зависит напрямую от наличия у них денег на разработку отечественных аналогов импортного оборудования систем „умный дом“. Необходимо потратить много денег и времени на разработки качественного отечественного оборудования и прикладного программного обеспечения. На данный момент отечественные разработки, увы, находятся в состоянии догоняющих», – говорит заместитель директора департамента интеллектуальных зданий компании КРОК Павел Дмитриев.
Вместе с тем, рынок «умных» решений для дома в России очевидно ждет развитие и рост потребительского спроса.
Еще недавно Rubetek оставался чуть ли ни единственным в России производителем комплексных умных систем. С весны 2017 года на рынок «умное» решение под брендом Life Control вывел «Мегафон». Цена на стартовый комплект начинается от 15 000 руб., однако за использование системы придется заплатить абонентскую плату и стать клиентом сотовой компании. Решение пользуется спросом – сотовый оператор смог продать за первые 3 месяца 40 000 комплектов, заработав около 600 млн руб.
Дополнительным драйвером развития умных решений в российских условиях может стать рынок бытовых приборов и электротехники. Так, Rubetek уже предлагает рынку умный кондиционер – совместную разработку с производителем Midea. Последний может управляться не только с пульта или смартфона, но также еще и голосом, и даже удаленно из автомобиля.
«Рынок умной бытовой техники и электроники – это то, чего сегодня в России вообще нет, – говорит Антон Мальцев. – Но мы точно знаем, что уже через три года это будет огромный рынок».
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