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Характеристики Xiaomi Redmi 5A появились в сети

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Характеристики Xiaomi Redmi 5A появились в сети


Xiaomi готовит новый смартфон Redmi 5A. Ранее устройство фигурировало в утечках под кодовым именем Ulysse, а теперь в сети был опубликован его технический лист. Гаджет станет продолжением Redmi 4A, получит 5-дюймовый дисплей, а за автономную работу будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3 080 мАч. Xiaomi также оснастит смартфон 13-мегапиксельным модулем камеры Samsung S5K3L8, который мы уже видели в Redmi 4 и Redmi Note 4. Остальные спецификации будут включать процессор Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, а также 16 ГБ хранилища. Разрешение дисплея составит 1280х720 пикселей.

По непроверенной информации, Redmi 5A унаследует от предшественника двойной слот для SIM, поддержку LTE и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Судя по расценкам на прошлые модели производителя, новинка получит стоимость чуть более $100 и войдёт в категорию доступных смартфонов.

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Метки
xiaomi, xiaomi redmi 5a
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