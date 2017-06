Истории 5-ти предпринимателей о том, как им удалось достичь успеха, находясь на дне

Истории людей, уже получивших полезный опыт в достижении определённого финансового успеха в каком-либо направлении деятельности. Обсуждение их опыта. При поддержке

Независимо от того, являются ли случаи достижения успеха с самых низов везением или нет, вот пять предпринимателей, которые поделились своими историями о “перерождении”.



1. Возьмите тайм-аут







У меня был долгосрочный бизнес и ценны напарник – с ним я работал на протяжении 24-х лет. Вместе мы писали сценарии и выпустили множество блокбастеров на сумму более 5-ти миллиардов долларов. Мы были одним из самых востребованных дуэтов в Голливуде. К слову, мы принимали участие в создании таких фильмов, как: “Миссия невыполнима 3”, “Трансформеры” и “Звездный Путь”. Но, в какой-то момент все закончилось. Буквально за одну ночь я “покинул успешную рок-группу и стал сольным исполнителем”, который толком и не знал, что его ждет впереди…





Я спрашивал себя: “Как я сделаю это в одиночку? Как меня будет воспринимать публика? Стоит ли мне ждать звонка от студий, с которыми мы работали ранее?” После ухода от своего напарника, с которым мы проработали больше половины моей жизни, страх и сомнения начали пробираться в мою голову. Я решил взять довольно длительный тайм-аут и подумать о смене своего рода деятельности. Я не хотел продолжать свою работу лишь ради того, чтобы доказать что-то остальным. Мой выбор должен был быть сознательным - он должен нравиться непосредственно мне, а не кому-то другому.



Длительный тайм-аут смог дать мне перспективу развития в дальнейшем: иногда, когда вы встречаетесь с трудными ситуациями, вы в итоге “жнете такие плоды”, которые дают вам толчок для дальнейшего развития. То, что делает человек в момент своей борьбы, показывает, кем он на самом деле является. Некоторые люди никогда не переживают подобного. Одиночество дало мне возможность ощутить все те эмоции “на своей же шкуре”. Я будто обнял все свои страхи и решил двигаться вперед, только на этот раз я был полон энтузиазма и желания делать свою работу.



Эта ситуация дала мне новый источник вдохновения, незабываемое ощущение свободы и независимости – именно этого мне не хватало ранее. Сейчас я пишу сценарий для двух крупных фильмов и одного телешоу, а так же планирую в скором времени зарелизить несколько неожиданных проектов.



- Роберт Орси, Голливудский продюсер, сценарист и частный предприниматель, чьи фильмы и передачи имели кассовые сборы в размере более 5-ти миллиардов долларов по всему миру



2. Найдите для себя наставника





В подростковом возрасте я сбегал от бурной семейной жизни ради работы на ферме амишей, в Пенсильвании. Я начинал свою работу каждый день, в 4 часа утра, когда еще все было покрыто мраком. Так я работал на протяжении нескольких лет, но однажды, лежа на диване в доме на колесах моей мамы, я задумался о том, как можно улучшить мою жизнь. В моем кругу общения не было людей, которых я мог бы считать примером для подражания. Мой отец сидел в тюрьме. Находясь в отчаяние, я попросил у своего дяди, который зарабатывал на продажи автомобилей, совет. Он мне сказал: “Занимайся продажами, если ты хочешь разбогатеть”.



Я не хотел продавать автомобили, поэтому я решил стать частью мира финансов. Но у меня не было никакого высшего образования. Я схватил телефонную книгу, полностью просмотрел ее и решил позвонить Майклу Стейнбеку – главе местной страховой компании. Я сказал ему, что раз он смог позволить себе объявление на всю страницу в телефонной книге, то он, должно быть, является успешным человеком. Далее я сказал, что могу работать на него совершенно бесплатно, если он научит меня всему, что знает сам. Он сказал в ответ: “Я более 20-ти лет искал такого, как ты”.





Стейнбек научил меня продавать и вести деловую беседу. Я учился изучая книги, курсы и посещая семинары. Со временем я наткнулся на революционную идею нового поколения: Google AdWords.



Вскоре я начал запускать рекламные компании, которые приносили мне 40 долларов за одного лида. Дела шли вверх - это вновь привлекло внимание Стейнбека. Он решил познакомить меня с региональной главой GE Capital, который вскоре предложил мне работу. Именно там я смог зарабатывать на своих рекламных роликах в 15 раз больше, чем зарабатывал ранее.

Жизнь дала мне понять всю важность наличия наставников и умения использовать популярные тенденции. Я хочу, чтобы и другие люди осознали это.



- Тай Лопес, инвестор и советник многих многомиллионных предприятий, а так же основатель собственной онлайн-империи



3. Приучите себя вовремя создавать план





В начале 1990-х годов наши продажи были высокими, но проведение инвентаризации в 20 странах мира резко уменьшило нашу прибыль. Затем началась война в Персидском заливе. Говоря глобально, в тот период времени люди перестали покупать вещи, которые рекламировались по телевизору. Наши продажи упали на 30-40 процентов буквально в течении нескольких недель. Мы думали, что война уже очень скоро закончится и наши дела наладятся, но мы ошибались. Это был сокрушительный удар для всей нашей компании, ведь у нас больше не было капитала, чтобы покрыть все расходы и двигаться дальше.







Нуждаясь в плане дальнейших действия, мы быстро создали группу юридических и финансовых консультантов из Европы, Латинской Америки и США. Зная, что война рано или поздно окончится, мы разработали 60-дневный план покрытия убытков, восстановления связей с ключевыми поставщиками и привлечения инвесторов. План "ожидал" окончания войны.



В тот период наша мантра звучала как-то так: решить эту проблему с той же агрессивностью, скоростью и упорством, как и в те времена, когда мы только создавали свой бизнес. Вместо того, чтобы спокойно переждать бурю, мы агрессивно проходили через нее. В конце концов, история закончилась положительно для нас лишь потому, что мы вовремя взялись за составление плана действий. Если бы у нас не было плана, я не знаю, что было бы сейчас…



- Кевин Харрингтон, создатель рекламных шоу, пионер индустрии “ As Seen On TV” и создатель такого телешоу, как “ Shark Tank”, чья чистая стоимость составляет 450 миллионов долларов.



4. Никогда не сдавайтесь





Когда-то я был на грани полного провала – на кону стояло все. Мне нужно было где-то найти более 1-го миллиона долларов в течение 60-ти дней. Через 58 дней у меня было более 50-ти встреч с инвесторами, но все они мне отказывали. После того, как меня выгнали из очередного офиса, унизили и назвали неудачником, я окончательно разочаровался в себе.





Истинную красоту жизни люди ощущают тогда, когда Бог посылает им чудо, причем в самый нужный момент. На следующий день я вернулся к инвестору, которого посетил последним, но он вновь дал мне отрицательный ответ. В тот переломный момент я пообещал сам себе, что обязательно “отобьюсь” ото всех проблем и найду оптимальное решение. Мужество в какой-то степени переполняло меня. Я постучал в дверь следующего офиса (он находился в том же здании), где мне обеспечили инвестиции в размере 1.5 миллионов долларов, которые я использовал на погашение задолженности и на создание многомиллионной компании.



- Ком Мирза (известен как “Человек стоимостью 500 миллионов долларов”), генеральный директор компании “Mirza Holdings”; провалился восемь раз, работая в чужих компаниях, но не сдался и теперь управляет многомиллиардной компанией в которой работают более 600-та сотрудников.



5. Не паникуйте. Будьте находчивым, гибким и умным





В феврале 2016 года один из наших ценных клиентов отказался от выплаты довольно крупной суммы денег, тем самым поставил нашу компанию в очень тяжелое положение. Впервые за десять лет моя исполнительная команда не получила зарплату.



Мне казалось, что даже если мы хоть как-то выдержим, то мой финансовый директор и главный операционный директор все равно неизбежно станут банкротами. Буквально через неделю у нашей компании имелась задолженность в размере 850-ти тысяч долларов.

Мы глубоко изучили все наши финансовые бумаги и обнаружили, что один отдел выставил неправильный счет, тем самым каждую неделю приносил нашей компании убытки в размере 7-ми тысячи долларов. В качестве решения проблемы мы не хотели увеличивать счета-фактуры своих клиентов, поэтому мы работали над улучшением производительности нашей компании. Мы показывали своим потенциальным клиентам положительную тенденцию наших прежних результатов, которая даже при правильном выставлении счетов превышала их ожидания, что позволило нам вернуться к стабильности. Мы перешли от потери капитала компании к еженедельной прибыли в размере 20-ти тысяч долларов.





Со временем появлялись новые идеи, которые мы не боялись реализовывать, не смотря на трудные времена нашей компании.

К концу года компания имела еженедельный доход в размере более 400-та тысяч долларов. Вдобавок, мы получили совершенно новую линию бизнеса, которой и в помине не было до кризиса.



- Крейг Хэндли, соучредитель и исполнительный директор компании “ListenTrust”



Вывод





Из вышеперечисленных историй можно сделать множество ценных выводов, главное понимать, что все зависит только от вас. Удачи!



