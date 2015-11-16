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Голландский стартап набрал €50 тысяч на создание конвейерного 3D-принтера за 15 минут

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Голландский стартап набрал €50 тысяч на создание конвейерного 3D-принтера за 15 минут

Голландская компания Blackbelt3D за 15 минут собрала €50 тысяч, необходимые для производства конвейерного 3D-принтера, сообщает 3Dprint.com. Компания рассчитывает поставить первые устройства в октябре этого года, говорится на странице краудфандинговой кампании проекта на Kickstarter.

Компания показала прототип 3D-принтера конвейерного типа в этом году. Устройство работает по принципу послойного наплавления материала. Конвейер решает проблему размера изделий (из-за отсутствия конвейера детали в принтерах послойного наплавления получаются одного размера). Кроме того, конвейер позволяет принтеру сразу же перейти к печати новой детали.

Максимальная ширина и высота деталей, которые может напечатать принтер, ограничивается 34 сантиметрами. Длина изделий не ограничена. В компании тестировали работу принтера на материалах ABS (2 Акрилонитрилбутадиенстирол), PLA (1 Полилактид) и PETG (Полиэтилентерефталат-гликоль), диаметр нити для материала составляет 1,75 миллиметра.

Рама принтера может изменять угол от 15 до 45 градусов, отмечают в компании. Стоимость устройства составит €9,5 тысяч за настольную версию.

За конструкцию со столом придется доплатить €3 тысячи — цена такого устройства составит €12,5 тысячи.


Отметим, что на 11.15 по московскому времени компания получила €74696. Краудфандинговая кампания Blackbelt3D завершится 1 июля.

Ранее Inc. сообщал, что российские ученые изобрели технологию 3D-печати моделей из воска. По подсчетам аналитиков из The Boston Consulting Group, к 2020 году объем рынка 3D-печати утроится.


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