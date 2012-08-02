CMS привлек €2 млн для сервиса по поиску, аренды и перепланировки коворкинг центров
Стартап Connected Management Space, расположенный в Париже (Франция), привлек 2 млн евро инвестиций для своего сервиса по поиску, аренды и перепланировки рабочих пространств (коворкинг центров).
Раунд финансирования возглавил венчурный фонд Bpifrance в сотрудничестве с уже существующими частными инвесторами. Компания планирует использовать привлеченные инвестиции для разработки нового функционала платформы и для выхода на рынок Германии, Швейцарии, Италии и Испании уже в этом году.
Владельцы компаний должны теперь перейти от статического управления своих офисов в инновационный и гибкий в использовании Connected Management Space. Это уникальный продукт, - сообщил Жером Бош, соучредитель компании.
Основанный в 2016 году генеральным директором Жером Дук, Connected Management Space является разработчиком платформы, которая позволяет владельцам и арендаторам коворкинг центров анализировать все данные, связанные с арендой помещений.
На сегодняшний день Connected Management Space специализируется на улучшении управления рабочих пространств.