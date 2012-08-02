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CMS привлек €2 млн для сервиса по поиску, аренды и перепланировки коворкинг центров

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Старый Сегодня, 12:26
#1
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Имя: Станислав
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CMS привлек €2 млн для сервиса по поиску, аренды и перепланировки коворкинг центров
Стартап Connected Management Space, расположенный в Париже (Франция), привлек 2 млн евро инвестиций для своего сервиса по поиску, аренды и перепланировки рабочих пространств (коворкинг центров).
Раунд финансирования возглавил венчурный фонд Bpifrance в сотрудничестве с уже существующими частными инвесторами. Компания планирует использовать привлеченные инвестиции для разработки нового функционала платформы и для выхода на рынок Германии, Швейцарии, Италии и Испании уже в этом году.
Владельцы компаний должны теперь перейти от статического управления своих офисов в инновационный и гибкий в использовании Connected Management Space. Это уникальный продукт, - сообщил Жером Бош, соучредитель компании.

Основанный в 2016 году генеральным директором Жером Дук, Connected Management Space является разработчиком платформы, которая позволяет владельцам и арендаторам коворкинг центров анализировать все данные, связанные с арендой помещений.

На сегодняшний день Connected Management Space специализируется на улучшении управления рабочих пространств.

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Alcest на форуме  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:42
#2
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Имя: Александр
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Re: CMS привлек €2 млн для сервиса по поиску, аренды и перепланировки коворкинг центр
Спойлер: если и дальше будет развиваться, будет поглощена стартапом WeWork. Им такой функционал пригодится
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 13:05
#3
Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 14,070
Благодарностей: 1,378
Записей в блоге: 5
УГ: 25
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Автор темы Re: CMS привлек €2 млн для сервиса по поиску, аренды и перепланировки коворкинг центр
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
WeWork
Все возможно. WeWork уже привлек солидную сумму инвестиций и уже компания уже устоялась в сфере коворкинга...
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Alcest на форуме  
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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