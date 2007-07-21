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Клиенты Alpari UK дождались своих денег

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Клиенты Alpari UK дождались своих денег
Специальные администраторы постановили, что размер выплат составит 82 цента за доллар.

Временные управляющие имуществом Alpari (UK) Limited из аудиторской компании КПМГ опубликовали новое уведомление о предлагаемом распределении выплат для трейдеров брокера, обанкротившегося после швейцарского кризиса 2015 года. В уведомлении сообщается, что окончательное распределение выплат клиентам составит 82 цента за доллар США.

Специальные администраторы объявили о последующем раунде распределения средств в размере 27 центов за доллар США в соответствии с ранее согласованными претензиями клиентов. Таким образом, совокупная компенсация будет равняться 82 центам за доллар – ее получат клиенты, которые успели подать заявку до 30 октября 2016 года.

В декабре прошлого года временные управляющие планировали завершить процедуру окончательного распределения к 24 июля 2017 года. Однако при этом тогда группа подчеркнула, что не сможет распределить оставшиеся средства клиентов до окончательного решения суда 9-11 мая 2017 года. Теперь, когда вердикт вынесен, КПМГ опубликовала уведомление о предлагаемом распределении выплат.

О принятии решения клиенты будут проинформированы по электронной почте до 2 июня. При этом специальные администраторы отметили, что заявки на сумму менее 51,50 долларов обслуживаться не будут, поскольку они не отвечают требованию минимального порога, установленного судом.

Также напомним, что в сентябре прошлого года Высокий суд Великобритании постановил, что клиентские деньги, находившиеся на счетах Alpari (UK), должны быть распределены между клиентами. Тогда администраторами и был установлен крайний срок подачи заявок – 30 октября 2016 года включительно.

Источник: ru.forexmagnates.com
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