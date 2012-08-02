Китай завершил строительство крупнейшей плавучей фермы солнечной электроэнергии

Чрезмерная индустриализация привела к такому загрязнению воздуха, что жители Пекина не могут нормально перемещаться по городу без масок. Ситуация не может оставаться таковой дальше, поэтому китайские власти начали отказываться от промышленного производства и связанных услуг, и начали устранять часть нанесенного ущерба окружающей среде.
На этой неделе китайские СМИ говорят о завершение строительства крупнейшей в мире плавающей солнечной фермы в восточной провинции Аньхой. Общая мощность
комплекса устройств составляет 40 МВт
. Иронично то, что ферма размещена в затопленном угледобывающем городке, где происходит отказ от традиционной энергии и переход на ветреные и солнечные источники. Главная причина выбора Аньхонь — прохладная поверхность воды позволит вырабатывать больше электроэнергии.
Плавучая ферма электроэнергии демонстрирует серьезные намерения Китая относительно планов зеленой энергетики. Ранее в этом году Пекин заявил, что выделит $ 361 млрд на расширение мощностей возобновляемых источников энергии, чтобы к 2022 году в Китае было 320 ГВт от ветреной и солнечной энергетики, а также 340 ГВт от гидроэнергетики
. Такие планы позволили Китаю возглавить список E&Y из 40 стран, занимающимся развитием возобновляемых источников энергии. Не удивительно, что Китай занимает лидирующее место, ведь согласно с Программой ООН по окружающей среде, в 2015 году страна выделила 36% от общего мирового объема расходов на природные источники энергии. В прошлом году китайское правительство установило 35 ГВт солнечных установок
, что равно общей мощности солнечной индустрии Германии.
К 2030 году Китай намерен генерировать пятую часть потребляемой энергии с помощью возобновляемых источников
. В течение трех последних лет снижалось потребление угля, что может стать плохим звоночком для производителей. Китайская промышленность поглощает 50% от мирового объема производства угля. Более того, развитие возобновляемой энергии поднимает Китай в глазах мирового сообщества. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес высоко оценил старания китайского правительства и сказал, что сегодня Китай — единственная в мире крупная страна, которая имеет долгосрочную стратегию действий в области климата.
Китай делает крупную ставку на производство солнечной энергии. Страна может превратиться из самого крупного загрязнителя окружающей среды в передового защитника Земли от климатических воздействий. План по озеленению входит в интересы страны, ведь все те работники угольной промышленности, потерявшие работу, получат места в энергетической отрасли. С другой стороны, второй в мире потребитель энергии хочет снизить зависимость от импортируемой энергии. Все причины стимулируют Китай быстро развивать и распространять возобновляющуюся энергию по всей стране.
Перевод специально для mmgp.ru
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