Италия отказалась от монет номиналом 1 и 2 евроцента

Парламентский комитет в Риме принял решения о том, что начиная с 2018 в Италии прекратится производство одноцентовых и двоцентових монет. Это означает, что все цены в Италии будут округлены до ближайшего числа, которое кратное 5 центам.
Член правящей партии Италии, которая предложила отказ от монет номиналом в 1 и 2 евроцента, Серджио Боккадутри утверждает, что итальянцы получают монеты мелким номиналом на сдачу, но не тратят их, в основном предпочитают оставлять их у ящиках дома, дверях автомобиля или же на кассе магазина.
Паркоматы, платные кабинки и торговые автоматы не принимают монет номиналом в 1 и 2 евроцента, аргументирует политик в пользу отказа от мелких монет в разговоре с бизнес-изданием Il Sole 24 Ore.
«Короче говоря, это потеря производства, потому что они стоят дороже, чем несут в себе ценность», - сказал Боккадутри.
Начиная с 2004 году когда было введено евро, Италия потратила миллионы евро на производство монет, которые внутри из железа и сверху покрытые медью.
Другие страны ЕС, в частности Германия, также думали об отказе от монет номиналом в 1 и 2 евроцента, однако не решились на этот шаг.
В таких странах как Ирландия, Бельгия, Нидерланды и Финляндия, цены в основном округляют до ближайшего числа, которое кратное 5 центам, для избежания использования монет с мелким номиналом, но все же остаются законным платежным средством в этих странах.
Разница между затратами на производство мелких за номиналом монет и их номинальною стоимостью с момента введения выросла на более чем 1,4 млрд евро, - сообщила Еврокомиссия в 2013 году.
Штефан Гертель, пресс-представитель немецкой торговой ассоциации HDE, сказал: "Есть соответствующие исследования, в частности, Федерального банка Германии, свидетельствуют о том, что большинство потребителей хотят сохранить 1- и 2-центовые монеты".
В Германии до 79 процентов всех сделок купли-продажи происходят в наличных деньгах.
Немецкие розничные торговцы также хотят сохранить монеты, если продолжится тенденция так называемого психологического ценообразования - так называют прием завораживания покупателей, когда на товаре ставят ценник 9,99 евро, а не полные 10.
Часто ли вы используете монеты мелких номиналов, или же предпочитаете оставлять их на кассе супермаркета, дома?
Как вы считаете нужно ли у вашей стране отказаться от монет на государственном уровне?
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Перевод специально для mmgp.ru