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Италия отказалась от монет номиналом 1 и 2 евроцента

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Старый Сегодня, 10:53
#1
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Италия отказалась от монет номиналом 1 и 2 евроцента
Парламентский комитет в Риме принял решения о том, что начиная с 2018 в Италии прекратится производство одноцентовых и двоцентових монет. Это означает, что все цены в Италии будут округлены до ближайшего числа, которое кратное 5 центам.




Член правящей партии Италии, которая предложила отказ от монет номиналом в 1 и 2 евроцента, Серджио Боккадутри утверждает, что итальянцы получают монеты мелким номиналом на сдачу, но не тратят их, в основном предпочитают оставлять их у ящиках дома, дверях автомобиля или же на кассе магазина.

Паркоматы, платные кабинки и торговые автоматы не принимают монет номиналом в 1 и 2 евроцента, аргументирует политик в пользу отказа от мелких монет в разговоре с бизнес-изданием Il Sole 24 Ore.

«Короче говоря, это потеря производства, потому что они стоят дороже, чем несут в себе ценность», - сказал Боккадутри.

Начиная с 2004 году когда было введено евро, Италия потратила миллионы евро на производство монет, которые внутри из железа и сверху покрытые медью.



Другие страны ЕС, в частности Германия, также думали об отказе от монет номиналом в 1 и 2 евроцента, однако не решились на этот шаг.

В таких странах как Ирландия, Бельгия, Нидерланды и Финляндия, цены в основном округляют до ближайшего числа, которое кратное 5 центам, для избежания использования монет с мелким номиналом, но все же остаются законным платежным средством в этих странах.


Разница между затратами на производство мелких за номиналом монет и их номинальною стоимостью с момента введения выросла на более чем 1,4 млрд евро, - сообщила Еврокомиссия в 2013 году.


Штефан Гертель, пресс-представитель немецкой торговой ассоциации HDE, сказал: "Есть соответствующие исследования, в частности, Федерального банка Германии, свидетельствуют о том, что большинство потребителей хотят сохранить 1- и 2-центовые монеты".

В Германии до 79 процентов всех сделок купли-продажи происходят в наличных деньгах.
Немецкие розничные торговцы также хотят сохранить монеты, если продолжится тенденция так называемого психологического ценообразования - так называют прием завораживания покупателей, когда на товаре ставят ценник 9,99 евро, а не полные 10.


Часто ли вы используете монеты мелких номиналов, или же предпочитаете оставлять их на кассе супермаркета, дома?


Как вы считаете нужно ли у вашей стране отказаться от монет на государственном уровне?


https://text.ru/antiplagiat/5934fbcb07a87

Перевод специально для mmgp.ru
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Jeff Jeff на форуме  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:19
#2
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Имя: Александр
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Re: Италия отказалась от монет номиналом 1 и 2 евроцента
Цитата:
Сообщение от Jeff Jeff Посмотреть сообщение
Член правящей партии Италии, которая предложила отказ от монет номиналом в 1 и 2 евроцента, Серджио Боккадутри утверждает, что итальянцы получают монеты мелким номиналом на сдачу, но не тратят их, в основном предпочитают оставлять их у ящиках дома, дверях автомобиля или же на кассе магазина.
Я хоть не в Италии, но аналогичным образом поступаю в Украине. Это нормальная идея - отказ от 1 и 2 монет, было бы удобнее вести покупки. Но тогда не поставишь цену 69,99, придется 69,90 ставить)
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