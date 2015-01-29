myrobot-invest.ru - MyRobot-Invest

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 05.06.2017
Мы предлагаем Вам заработать при помощи боевых роботов, которые будут сражаться для Вас на Арене!
Фабрика роботов
- это место, где Вы можете приобрести различных боевых роботов.
Чем дороже робот, тем больше очков славы он получает каждый час участвуя в боях на Арене! Роботы не ломаются и не исчезают, и остаются у Вас на все время игры!
Без необходимых Cпециалистов роботы не смогут сражаться на Арене и приносить очки Славы!
Боевая арена
- это место, где сражаются Ваши роботы и получают за это очки Славы! Все очки славы, полученные в боях, можно обменять на игровое золото на Пьедестале почета.
Время сражения роботов на Арене зависит от количества нанятых Биохимиков. Чем больше у Вас будет Биохимиков, тем больше топлива они будут производить для Ваших роботов, и тем дольше они смогут сражаться на Арене зарабатывая очки Славы! Следите за уровнем оставшегося топлива Ваших роботов и вовремя собирайте Славу, чтобы не терять выгоду!
На пьедестале почета Вы можете обменять полученную роботами в боях на арене Славу на игровое золото. Все золото, полученное после обмена, зачисляется на 100% на счет для выплаты!
Курс обмена Славы: 100 очков Славы = 1 золота. 100 золота = 1 рубль.
Вы можете нанять специалистов различных направлений, без которых не смогут функционировать Ваши роботы.
БОНУСЫ:
Сразу после регистрации Вы получите 10000 золота на счет для покупок!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых - Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на баланс для выплаты!
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: