Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:36
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,168
Благодарностей: 107
УГ: 6
КП: 0.049
myrobot-invest.ru - MyRobot-Invest

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 05.06.2017




Об игре:

Мы предлагаем Вам заработать при помощи боевых роботов, которые будут сражаться для Вас на Арене!
Фабрика роботов - это место, где Вы можете приобрести различных боевых роботов.
Чем дороже робот, тем больше очков славы он получает каждый час участвуя в боях на Арене! Роботы не ломаются и не исчезают, и остаются у Вас на все время игры!
Без необходимых Cпециалистов роботы не смогут сражаться на Арене и приносить очки Славы!




Боевая арена - это место, где сражаются Ваши роботы и получают за это очки Славы! Все очки славы, полученные в боях, можно обменять на игровое золото на Пьедестале почета.
Время сражения роботов на Арене зависит от количества нанятых Биохимиков. Чем больше у Вас будет Биохимиков, тем больше топлива они будут производить для Ваших роботов, и тем дольше они смогут сражаться на Арене зарабатывая очки Славы! Следите за уровнем оставшегося топлива Ваших роботов и вовремя собирайте Славу, чтобы не терять выгоду!

На пьедестале почета Вы можете обменять полученную роботами в боях на арене Славу на игровое золото. Все золото, полученное после обмена, зачисляется на 100% на счет для выплаты!
Курс обмена Славы: 100 очков Славы = 1 золота. 100 золота = 1 рубль.

Вы можете нанять специалистов различных направлений, без которых не смогут функционировать Ваши роботы.


БОНУСЫ:


Сразу после регистрации Вы получите 10000 золота на счет для покупок!

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Приглашайте в игру своих друзей и знакомых - Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на баланс для выплаты!


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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