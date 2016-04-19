BitWhale - bitwhale.biz

Я не админ и создатель проекта!
Инвестиционный план
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Мы – команда профессиональных трейдеров что уже много лет занимается торговлей на финансовых рынках. Начиная с 2014 года, объединив свои усилия, уже несколько лет успешно работаем и развиваемся. Используя в своей работе проверенные, а также разрабатывая собственные методы анализа, придерживаясь правил и располагая мощной научно-технической базой мы создали мощный фундамент для нашего бизнеса. Торговля на международных биржах это только часть нашей деятельности. Располагая точной информацией мы успешно работаем с форками и альткоинами что существенно влияет на прирост прибыли компании.
Сотрудничая с нами, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой нашей платформы и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов. Присоединяйтесь к нам и станьте частью нашей команды уже сейчас.
плавающий от 1.5%
до 3%
в день в зависимости от торгов компании на биржах.
КАКУЮ МИНИМАЛЬНУЮ/МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ Я МОГУ ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Минимальная сумма инвестиций составляет всего $10. Максимальная сумма инвестиций ограничена лишь вашим капиталом. Обратите внимание, максимальная сумма одного депозита составляет $10.000, однако количество депозитов, которые может создать инвестор, не ограничено.
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
- 7% от суммы депозита каждого реферала 1-го уровня
- 4% от суммы депозита каждого реферала 2-го уровня
- 1% от суммы депозита каждого реферала 3-го уровня
- Моментальные выплаты
- Лицензионный скрипт
- Большое количество платежных систем
- Опытная администрация
- и многое другое.
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Мой вклад:
Sent Payment: 50.00 USD to account U14196870 from U9818xxx. Batch: 178310707. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 108, Valdemark.