Valdemark Премиум



BitWhale - bitwhale.biz Я не админ и создатель проекта!



О КОМПАНИИ Цитата: Мы – команда профессиональных трейдеров что уже много лет занимается торговлей на финансовых рынках. Начиная с 2014 года, объединив свои усилия, уже несколько лет успешно работаем и развиваемся. Используя в своей работе проверенные, а также разрабатывая собственные методы анализа, придерживаясь правил и располагая мощной научно-технической базой мы создали мощный фундамент для нашего бизнеса. Торговля на международных биржах это только часть нашей деятельности. Располагая точной информацией мы успешно работаем с форками и альткоинами что существенно влияет на прирост прибыли компании.

Сотрудничая с нами, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой нашей платформы и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов. Присоединяйтесь к нам и станьте частью нашей команды уже сейчас.

Инвестиционный план плавающий от 1.5% до 3% в день в зависимости от торгов компании на биржах.



КАКУЮ МИНИМАЛЬНУЮ/МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ Я МОГУ ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Минимальная сумма инвестиций составляет всего $10. Максимальная сумма инвестиций ограничена лишь вашим капиталом. Обратите внимание, максимальная сумма одного депозита составляет $10.000, однако количество депозитов, которые может создать инвестор, не ограничено.



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: 7% от суммы депозита каждого реферала 1-го уровня

4% от суммы депозита каждого реферала 2-го уровня

1% от суммы депозита каждого реферала 3-го уровня

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА: Моментальные выплаты

Лицензионный скрипт

Большое количество платежных систем

Опытная администрация

и многое другое.

Цитата: Мой вклад:

Sent Payment: 50.00 USD to account U14196870 from U9818xxx. Batch: 178310707. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 108, Valdemark. плавающий отдов день в зависимости от торгов компании на биржах.Минимальная сумма инвестиций составляет всего $10. Максимальная сумма инвестиций ограничена лишь вашим капиталом. Обратите внимание, максимальная сумма одного депозита составляет $10.000, однако количество депозитов, которые может создать инвестор, не ограничено.

