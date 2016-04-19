Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitWhale - bitwhale.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 09:35
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Valdemark
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 38
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
BitWhale - bitwhale.biz
Я не админ и создатель проекта!

О КОМПАНИИ
Цитата:
Мы – команда профессиональных трейдеров что уже много лет занимается торговлей на финансовых рынках. Начиная с 2014 года, объединив свои усилия, уже несколько лет успешно работаем и развиваемся. Используя в своей работе проверенные, а также разрабатывая собственные методы анализа, придерживаясь правил и располагая мощной научно-технической базой мы создали мощный фундамент для нашего бизнеса. Торговля на международных биржах это только часть нашей деятельности. Располагая точной информацией мы успешно работаем с форками и альткоинами что существенно влияет на прирост прибыли компании.
Сотрудничая с нами, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой нашей платформы и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов. Присоединяйтесь к нам и станьте частью нашей команды уже сейчас.

Инвестиционный план плавающий от 1.5% до 3% в день в зависимости от торгов компании на биржах.

КАКУЮ МИНИМАЛЬНУЮ/МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ Я МОГУ ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Минимальная сумма инвестиций составляет всего $10. Максимальная сумма инвестиций ограничена лишь вашим капиталом. Обратите внимание, максимальная сумма одного депозита составляет $10.000, однако количество депозитов, которые может создать инвестор, не ограничено.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:
  • 7% от суммы депозита каждого реферала 1-го уровня
  • 4% от суммы депозита каждого реферала 2-го уровня
  • 1% от суммы депозита каждого реферала 3-го уровня

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
  • Моментальные выплаты
  • Лицензионный скрипт
  • Большое количество платежных систем
  • Опытная администрация
  • и многое другое.


Цитата:
Мой вклад:
Sent Payment: 50.00 USD to account U14196870 from U9818xxx. Batch: 178310707. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 108, Valdemark.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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Valdemark на форуме  
Старый Сегодня, 09:40
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,217
Благодарностей: 850
УГ: 7
КП: 0.037
подарки
Re: BitWhale - bitwhale.biz
ssl на пол года с таким маркетингом выглядит по-жлобски!
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HyipClub ---RCB платит с швейцарской точностью
ssergiuss на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:11
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