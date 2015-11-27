Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,504 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ИНвестиции под 5% в день на пожизненной основе

Вход через:  
Все разделы прочитаны
HyipMe.com - портал для аудитории, которая интересуется инвестициями в HYIP проекты. У нас собраны лучшие наработки по тематике HYIP, бесплатные инструменты и информационные материалы, которые сделают Ваши инвестиции более комфортными и надежными.
При поддержке
HyipMe.com - Проводник для инвестора в HYIP проекты
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.01.2017
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 2
КП: 0.000
ИНвестиции под 5% в день на пожизненной основе
Инвестировать никогда не было так легко! Наша профессиональная команда состоит из ведущих специалистов в области инвестирования! Все риски, налоговое бремя, оформление договоров и прочие хлопоты мы берем на себя. Для Вас мы приготовили самые выгодные условия. Вы просто, ежедневно, будете получать 5% от суммы своей инвестиции на пожизненной основе. Основная часть нашего портфеля, это долгосрочные высокодоходные инвестиции с минимальными рисками. К каковым например, можно отнести недвижимость в курортных зонах по всему миру. Данные инвестиции несут постоянную прибыль, которой мы готовы поделиться.
Участие в нашем проекте, это не просто серые будни. Проект тщательно подготовлен для создания дружного самодостаточного коллектива. Вас ждут разнообразные конкурсы с дорогими призами, разовые акции, премии. С нашей компанией Вы забудете о мыслях "где завтра взять деньги", в место них Вы сможете строить долгосрочные планы на полноценную жизнь.
Со старта мы допускаем минимальные вклады в размере 20 рублей. Это сделано лишь по одной причине - в условиях повсеместных лохотронов у Вас будет возможность протестировать проект микро вкладом, чтобы убедиться, что проект платит. Со временем мы уберем данный минимум, увеличив его до 5000 рублей. Те же, кто поверит в нас изначально, заработают больше остальных. Следующим нашим подарком, является резервный фонд в размере 300 000 рублей. Сумма символическая, можно сказать никакая, но придаст не большой уверенности начинающим инвесторам. Для уверенных инвесторов, мы приготовили небольшой бонус. Со старта, в течение 24 часов, будет действовать акция - на вклады более 5000 рублей будет прибавлено 5% от суммы вклада.Регистрация: https://goo.gl/Tx09Y9https://goo.gl/Tx09Y9
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
vadim1977000 вне форума  
Старый Сегодня, 09:37
#2
Любитель
 
Имя: Oleg
Пол: Мужской
Адрес: Moskow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 112
Благодарностей: 14
УГ: 1
КП: 0.008
Re: ИНвестиции под 5% в день на пожизненной основе
даааа. Парни. Вы серьезно думаете что вот эту кучу текста кто то будет читать？ оформили не правильно, с акка новорега. Заранее вангую что обкакают. Лучше сначала посмотрите как парни постят проекты, и исправьте, а то вам на этом форуме ничего не обломится.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Вложился и слежу за развитием проекта - InPharm.pro
EasyIce вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Watt Fuel Cell привлекла инвестиции для портативной новой энергетики на основе ТОТЭ bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.02.2017 23:19
Подан иск о «пожизненной» блокировке RuTracker Марсель Шарафиев Новости технологий и интернета 17 27.11.2015 15:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ~XG~
Instabank отменяет комиссию за снятие наличных средств в любых банкоматах
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Tigrenish
Пропавшие миллиарды: банк «Тусар» не может объяснить исчезновение 15 млрд рублей
От Tigrenish в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bizneser
Жители Германии все чаще отказываются от услуг сберегательных банков и покупают сейфы
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Привет граждан этой великой державы
От Натали 2803 в разделе «Українці»
Аватар assss
Повелители вечности: как долго и мучительно убивали Рунет
От assss в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Правда о выгодном обмене WM на e-gold и на оборот!!!
От kurik в разделе «Черный список обменников»
.     
Пользователей
412,504
Тем
472,684
Сообщений
11,701,958

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube