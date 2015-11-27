ИНвестиции под 5% в день на пожизненной основе

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Участие в нашем проекте, это не просто серые будни. Проект тщательно подготовлен для создания дружного самодостаточного коллектива. Вас ждут разнообразные конкурсы с дорогими призами, разовые акции, премии. С нашей компанией Вы забудете о мыслях "где завтра взять деньги", в место них Вы сможете строить долгосрочные планы на полноценную жизнь.
Со старта мы допускаем минимальные вклады в размере 20 рублей. Это сделано лишь по одной причине - в условиях повсеместных лохотронов у Вас будет возможность протестировать проект микро вкладом, чтобы убедиться, что проект платит. Со временем мы уберем данный минимум, увеличив его до 5000 рублей. Те же, кто поверит в нас изначально, заработают больше остальных. Следующим нашим подарком, является резервный фонд в размере 300 000 рублей. Сумма символическая, можно сказать никакая, но придаст не большой уверенности начинающим инвесторам. Для уверенных инвесторов, мы приготовили небольшой бонус. Со старта, в течение 24 часов, будет действовать акция - на вклады более 5000 рублей будет прибавлено 5% от суммы вклада.Регистрация: https://goo.gl/Tx09Y9https://goo.gl/Tx09Y9