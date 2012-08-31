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Нацбанк Венгрии примет меры против криптовалюты OneCoin

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Нацбанк Венгрии примет меры против криптовалюты OneCoin
Национальный банк Венгрии (MNB) согласился с рядом органов о принятии совместных мер, направленных против криптовалюты OneCoin по подозрению в составлении схемы пирамиды, - сообщается в пресс-релизе.

Что касается OneCoin, центральный банк Венгрии считает, что криптовалюта "показывает некоторые признаки финансовой пирамиды" и, как следствие, банк объединит свои усилия с органами МВД, полицией Будапешта, главным прокурором Будапешта, главным прокурором Венгрии, национальным налоговым и таможенным управлением (NAV), национальным бюро расследования (NNI) и штаб-квартирой национальной полиции, - отмечается в пресс-релизе.

Как говорится в пресс-релизе: "...OneCoin, как представляется, предлагает инвестиции в активах, но в действительности торговля осуществляется на закрытом и неконтролируемом форуме оператора. В более простом объяснении: для OneCoin никакого реального продукта или услуги не предусмотрено, поэтому значение и обменный курс предполагаемой виртуальной валюты не может быть определен".

За последние три года центральный банк страны многократно предупреждал о рисках, которые могут скрывать криптовалюты. Только в конце прошлого года MNB "в очередной раз" предупредил потребителей, что использование виртуальных валют или криптовалют несёт много рисков.

В международных средствах массовой информации OneCoin была обвинена в действиях в виде пирамиды или схемы Понци.
Наиболее известной криптовалютой является Bitcoin, которая, по сообщениям, сталя первой децентрализованной криптовалютой в 2009 году, хотя с тех пор были созданы и многие другие виртуальные валюты.

Первый Bitcoin ATM в Венгрии начал свою работу в августе 2014 г. В феврале прошлого года такси Будапешта начало сотрудничество с CoinPay, позволяя принимать платежи за проезд биткоинами.
Согласно CoinDesk, новостному сайту, специализирующемуся на Bitcoin и других цифровых валютах, в настоящее время один биткоин предлагается по цене примерно 1731,98 долларов.

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