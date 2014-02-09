Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,497 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Jobanx - jobanx.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:59
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 322
Благодарностей: 51
УГ: 9
КП: 0.000
Jobanx - jobanx.com
Я не админ/владелец проекта, "Jobanx" добавлен на мониторинг

Старт: 29.05.17



Посмотреть/Присоединиться

Описание:
Цитата:
О компании
Рады приветствовать вас на сайте инвестиционного проекта Jobanx. Деньги должны работать на своего владельца, а не лежать мертвым грузом на пыльной полке! Именно поэтому мы создали эту инвестиционную площадку, где каждый может легко, надежно, без всяких усилий и особых знаний приумножить свои средства.

Jobanx – это уникальный онлайн-проект для тех кто хочет в короткие сроки, приумножить свои деньги. Надежность, безопасность, комфорт и высокий доход – вот что мы предлагаем нашим инвесторам, которые решили приобрести финансовую независимость. Наша команда опытных специалистов в области инвестирования, юриспруденции, экономики и финансов, разработала систему, при которой каждый участник будет получать большой процент от своих вкладов. Уровень вашего дохода зависит только от вашей активности.

Jobanx: С нами ваши деньги начнут работать!
Инвестиционные планы:

Почасовые начисления
Депозит доступен к выводу каждые 24 часа
Возможен бессрочный вклад с начислением сложного процента
Доходность от 4% до 5,5% в сутки!

Платёжные системы:
-Payeer
-ЯндексДеньги
-Bitcoin
-QIWI
-AdvCash

Мин/Макс вклад: 10$/5.000$

Реферальная система многоуровневая:
4% - 1%

Выплаты: ручные

Тех. часть: SSL, DDoS

Посмотреть/Присоединиться

Наш депозит:

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Мониторинг на все случаи жизни+инвест форум
Imperio на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Open Forex Market - www.open-forex-market.com
От Alex-mh в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lonsdayl
Китайская экономика показала рекордный рост в первом квартале
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Hourpay - hourpay.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Что в Украине можно купить за 1$?
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар best-inve100r
AdMediaTraders - admediatraders.com
От best-inve100r в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dmitrytkachev
К чему приводят санкции
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,497
Тем
472,675
Сообщений
11,701,569

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube