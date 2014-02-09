Jobanx - jobanx.com

О компании
Рады приветствовать вас на сайте инвестиционного проекта Jobanx. Деньги должны работать на своего владельца, а не лежать мертвым грузом на пыльной полке! Именно поэтому мы создали эту инвестиционную площадку, где каждый может легко, надежно, без всяких усилий и особых знаний приумножить свои средства.
Jobanx – это уникальный онлайн-проект для тех кто хочет в короткие сроки, приумножить свои деньги. Надежность, безопасность, комфорт и высокий доход – вот что мы предлагаем нашим инвесторам, которые решили приобрести финансовую независимость. Наша команда опытных специалистов в области инвестирования, юриспруденции, экономики и финансов, разработала систему, при которой каждый участник будет получать большой процент от своих вкладов. Уровень вашего дохода зависит только от вашей активности.
Jobanx: С нами ваши деньги начнут работать!
Инвестиционные планы:
Почасовые начисления
Депозит доступен к выводу каждые 24 часа
Возможен бессрочный вклад с начислением сложного процента
Доходность от 4% до 5,5% в сутки!