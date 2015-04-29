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Самые дорогие отели Лондона - это тюрьмы!



Британское издание Дейли Мейл (



Кстати, 2 года назад, когда эти данные раскрывались для общественности в последний раз, стоимость содержания заключенного не превышала £450 в сутки, т.е. она увеличилась на 100% за 2 прошедших года. Между тем, за £450 (то есть в 2 раза ниже чем тратится на одного заключенного в сутки), в Лондоне можно заселиться на ночь в прекрасный 5-звездочный отель и например, бронирование номера в одном из самых лучших отелей мира под названием Риц (Ritz), даже не дотягивает до вышеуказанной цифры и будет стоить £430 любому обладателю тугого кошелька.



А если этот же желающий скажем вынет из своего "тугого кошелька" не £430, а "каких-то там" £565 в купюрах разного достоинства, то в том же отеле Ритц ему могут предложить занять номер уже с мраморной ванной и больший по площади в сравнении с остальными номерами. И даже, если снова этот же желающий вдруг захочет наполнить эту ванну шампанским из бара этого же отеля, то он никак не дотянет до этих самых £900, которые платит город в сутки за 1-го заключенного в тюрьме или £450 за задержанного, который содержится в течение 12 часов в любом городском полицейском участке.



Также в лондонском Управлении полиции отказались сообщить причину такого существенного роста расходов на заключенных за 2 последних года, но напомнили журналистам таблоида, что британские заключенные в любое время имеют доступ к горячей воде, а кормят их не хуже чем тех же ресторанах города. Они могут выбирать из халяльного, кошерного и вегетарианского меню.



Издание Дейли Мейл также опросило в связи с этим многих политиков и экспертов и те в ответ просто выразили своё возмущение таким диким (по их мнению, конечно) ростом расходов на содержание заключенных, а также потребовали объяснений от Управления полиции Лондона. Были ли эти объяснения даны пока не сообщается, однако, вряд ли заключенным скоро станет хуже сидеть. Они ведь могут и пожаловаться туда куда нужно...



Cпециально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59348506bb1c6 Британское издание Дейли Мейл ( Daily Mail ) удивило своих читателей новыми данными из лондонского управления полиции по поводу того, что во сколько же сейчас реально обходится британским налогоплательщикам содержание одного задержанного в любой лондонской тюрьме в течение всего 1-х суток. Эти данные уже официально не публиковались в течение последних 2-х лет и вот как гласят раскрытые цифры, стоимость содержания сейчас приблизилась к 900 фунтам-стерлингов.Кстати, 2 года назад, когда эти данные раскрывались для общественности в последний раз, стоимость содержания заключенного не превышала £450 в сутки, т.е. она увеличилась на 100% за 2 прошедших года. Между тем, за £450 (то есть в 2 раза ниже чем тратится на одного заключенного в сутки), в Лондоне можно заселиться на ночь в прекрасный 5-звездочный отель и например, бронирование номера в одном из самых лучших отелей мира под названием Риц (Ritz), даже не дотягивает до вышеуказанной цифры и будет стоить £430 любому обладателю тугого кошелька.А если этот же желающий скажем вынет из своего "тугого кошелька" не £430, а "каких-то там" £565 в купюрах разного достоинства, то в том же отеле Ритц ему могут предложить занять номер уже с мраморной ванной и больший по площади в сравнении с остальными номерами. И даже, если снова этот же желающий вдруг захочет наполнить эту ванну шампанским из бара этого же отеля, то он никак не дотянет до этих самых £900, которые платит город в сутки за 1-го заключенного в тюрьме или £450 за задержанного, который содержится в течение 12 часов в любом городском полицейском участке.Также в лондонском Управлении полиции отказались сообщить причину такого существенного роста расходов на заключенных за 2 последних года, но напомнили журналистам таблоида, что британские заключенные в любое время имеют доступ к горячей воде, а кормят их не хуже чем тех же ресторанах города. Они могут выбирать из халяльного, кошерного и вегетарианского меню.Издание Дейли Мейл также опросило в связи с этим многих политиков и экспертов и те в ответ просто выразили своё возмущение таким диким (по их мнению, конечно) ростом расходов на содержание заключенных, а также потребовали объяснений от Управления полиции Лондона. Были ли эти объяснения даны пока не сообщается, однако, вряд ли заключенным скоро станет хуже сидеть. Они ведь могут и пожаловаться туда куда нужно...Cпециально для mmgp.ru

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