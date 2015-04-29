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Самые дорогие отели Лондона - это тюрьмы!

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#1
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Самые дорогие отели Лондона - это тюрьмы!


Британское издание Дейли Мейл (Daily Mail) удивило своих читателей новыми данными из лондонского управления полиции по поводу того, что во сколько же сейчас реально обходится британским налогоплательщикам содержание одного задержанного в любой лондонской тюрьме в течение всего 1-х суток. Эти данные уже официально не публиковались в течение последних 2-х лет и вот как гласят раскрытые цифры, стоимость содержания сейчас приблизилась к 900 фунтам-стерлингов.

Кстати, 2 года назад, когда эти данные раскрывались для общественности в последний раз, стоимость содержания заключенного не превышала £450 в сутки, т.е. она увеличилась на 100% за 2 прошедших года. Между тем, за £450 (то есть в 2 раза ниже чем тратится на одного заключенного в сутки), в Лондоне можно заселиться на ночь в прекрасный 5-звездочный отель и например, бронирование номера в одном из самых лучших отелей мира под названием Риц (Ritz), даже не дотягивает до вышеуказанной цифры и будет стоить £430 любому обладателю тугого кошелька.

А если этот же желающий скажем вынет из своего "тугого кошелька" не £430, а "каких-то там" £565 в купюрах разного достоинства, то в том же отеле Ритц ему могут предложить занять номер уже с мраморной ванной и больший по площади в сравнении с остальными номерами. И даже, если снова этот же желающий вдруг захочет наполнить эту ванну шампанским из бара этого же отеля, то он никак не дотянет до этих самых £900, которые платит город в сутки за 1-го заключенного в тюрьме или £450 за задержанного, который содержится в течение 12 часов в любом городском полицейском участке.

Также в лондонском Управлении полиции отказались сообщить причину такого существенного роста расходов на заключенных за 2 последних года, но напомнили журналистам таблоида, что британские заключенные в любое время имеют доступ к горячей воде, а кормят их не хуже чем тех же ресторанах города. Они могут выбирать из халяльного, кошерного и вегетарианского меню.

Издание Дейли Мейл также опросило в связи с этим многих политиков и экспертов и те в ответ просто выразили своё возмущение таким диким (по их мнению, конечно) ростом расходов на содержание заключенных, а также потребовали объяснений от Управления полиции Лондона. Были ли эти объяснения даны пока не сообщается, однако, вряд ли заключенным скоро станет хуже сидеть. Они ведь могут и пожаловаться туда куда нужно...

Cпециально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59348506bb1c6
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:35.
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