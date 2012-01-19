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Стартап Nerdalize привлек € 250 тысяч инвестиций для обогрева жилья от компьютера

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Стартап Nerdalize привлек € 250 тысяч инвестиций для обогрева жилья от компьютера


Проект Nerdalize хочет обогревать жилье с помощью тепла от компьютера и привлек 250 тысяч евро инвестиций

Стартап-компания Nerdalize собрал на краудфандинговой площадке 250 тысяч евро дальнейшего продвижения продукта. Теперь в рамках 2 раунда сбора инвестиций стартап планирует собрать дополнительно еще 250 тысяч евро увеличив капитал до полумиллиона евро.

Основатели стартапа Nerdalize утверждают, что на сегодняшний день годного применения тепла которое выделяется компьютерной техникой. Это тепло можно не просто пускать на самотек, так как мы теряет абсолютно бесплатную тепловую энергию. Пустив тепловую энергию на обогрев жилых помещений или воды можно существенно сэкономить на коммунальных услугах. Такая идея давно обсуждалась в бизнес кругах Нидерландов, и вот теперь первооткрывателем выступил стартап Nerdalize который предполагает отдавать тепло серверных в жилые дома.


Создатели стартапа берут оплату только за установку сервера в жилом доме, а вся тепловая энергия с него идет на отопление или нагрев воды. Стартап же получает деньги с рабочих серверов и в такой системе все остаются в плюсе.

Не смотря на то, что первый продукт в 2015 году был не очень удачный и смог обогреть лишь комнату с небольшой квадратурой, стартаперы не остановились и представили новую конструкцию обогрева. Новая система прошла ряд модернизаций и сможет обогреть весь дом, хотя тестирование до сих пор не закончилось.

В конце лета стартап Nerdalize хочет установить сервера в 42 жилых дома, и в договоре прописано, что каждый житель получит бесплатный горячий душ. По расчетам стартапа каждый клиент благодаря их серверам в доме сможет на душе сэкономить порядка трех сотен евро за 1 год. Проект так же несет и экологическую пользу. При уменьшении использовании городского тепла, выбросы СО2 сократятся на 3000 кг.


Уникальность: 100.00%
По материалам fainaidea
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Старый Сегодня, 02:03
#2
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Имя: Алексей
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Стартап Nerdalize привлек € 250 тысяч инвестиций для обогрева жилья от компьютера
Хорошая идея, ведь практически у всех есть компьютер.
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AlexBet на форуме  
Старый Сегодня, 02:21
#3
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 2,089
Благодарностей: 1,280
УГ: 56
КП: 0.691
подарки
Автор темы Re: Стартап Nerdalize привлек € 250 тысяч инвестиций для обогрева жилья от компьютера
Цитата:
Сообщение от AlexBet Посмотреть сообщение
Хорошая идея, ведь практически у всех есть компьютер.
Идея и правда интересная) Если кпд от этой системы и правда много, то развитие будет не хилым.

300 евро в год на 1 дом. Не малые то деньги
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Метки
бизнес, инвестиции, краудфандинг, стартап
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