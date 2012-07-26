Старт деятельности:
05.06.2017
Всем доброго времени суток, представляю возможность инвестировать в доверительное управление "InvestmentFuture".
Приглашаю к взаимовыгодному сотрудничеству, наша деятельность осуществляется посредством торговли на криптовалютных биржах, а так же инвестиции в качественные ICO-стартапы (crowd selling), уникальность партнерства заключается в постоянстве, а так же в осуществлении возможностей, которые дает рынок криптовалют, а именно, получать сверх прибыль и делиться с инвесторами, которые не имея должных навыков, предпочли бы не упускать возможности текущего времени, а наоборот, быть в тренде и хорошо зарабатывать!
Классификация депозитов
1. Консервативный: 1%-5% в неделю.
2. Сбалансированный: -1%-9% в неделю.
3. Агрессивный: -5%-21% в неделю.
По сбалансированному и агрессивному депозитам допускаются минусовые недели.
Выплаты происходят по тому курсу Bitcoin/Ethereum, в котором был открыт депозит.
Минимальный вклад: 50$/0.0198BTC/0.2252ETH.
Максимальный вклад: без ограничений.
Депозит работает бессрочно.
Есть возможность забрать депозит в любое время
Через 1-3 дня после запроса на вывод депозита: 30% комиссия.
Через 1 неделю после запроса на вывод депозита: 20% комиссия.
Через 2 недели после запроса на вывод депозита: 10% комиссия
Через 4 недели после запроса на вывод депозита: без комиссии.
Переход с одного инвестиционного тарифа на другой так же осуществляется через вышеизложенный регламент.
В рамках данного регламента депозит имеет статус - не активный, и прибыль по нему перестает начисляться.
Важно!
Торговая неделя начинается с пятницы и заканчивается так же в пятницу. Соответственно, депозиты вступают в рабочий процесс с пятницы, вывод средств осуществляется исключительно по пятницам.
Партнерская система
3% от депозитов личных партнеров.
Способы пополнения
1. Bitcoin
2. Ethereum
3. Advanced Cash
4. Perfect Money
5. Payeer
Все вклады делаются на прямую через меня
Актуальная таблица, в которой можно наблюдать состояние депозитов и результаты нашей деятельности - https://docs.google.com/spreadsheets...fPI/edit#gid=0
Инвестиции в криптовалюты - будущее наступило!
Всем удачных вложений и больших чеков!
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Контакты для связи:
Skype: vlider777
Вконтакте: https://vk.com/vlider777
Группа вконтакте: https://vk.com/investmentfuturecommunity
Мобильный телефон: +7 (985) 872 88 68
Viber: +7 (985) 872 88 68
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