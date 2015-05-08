Ремедио для развития мексиканской кухни в Лондоне привлек £ 35,7 тысяч инвестиций

Основатель мексиканских ресторанов в Лондоне привлек 35,7 тысяч фунтов стерлингов инвестиций на kickstarter для развития сети
Аутентичный ресторанчик с мексиканской кухней и напитками, такими как Текила и Мескаль хочет собрать инвестиции для расширения в Лондоне. На данный момент с помощью краудфандинговой площадки kickstarter основатель Санто Ремедио смог привлечь 35 727 фунтов стерлингов инвестиций из 40 тысяч желаемых. Инвесторами выступили 357 человек и есть еще 3 дня, что бы Ремедио смог собрать желаемую сумму.
Первоначально Санто Ремедио предоставил на оценку англичанам мексиканскую кухню, которая достаточно удивила. Люди которые живут в Лондоне довольно часто едят пищу из уличных киосков и рынков, по этому такой бизнес достаточно перспективный. Ремедио рассказал, что блюда будут исключительно мексиканские и будут напоминать вкус их дома, однако аналогов в Лондоне практически не оказалось. В 2013 году Ремедио перевозил в чемоданах из Мексики кузнечиков в Лондон.
После открытия Ремедио старался делать блюда с любовью и устраивать тематические музыкальные вечера, на которые клиенты даже покупали билеты, такой ресторан был открыт в прошлом году в Шордиче. Открыв ресторан, даже основатель не мог ожидать, что он будет пользоваться таким бешеным спросом. Многая пресса Великобритании положительно отзывалась о уличной мексиканской еде. Представители прессы завили, что мексиканская кухня очень хороша и ее можно покупать и есть.
Мексиканский ресторанчик переносит в то Мексику, на улочки где идут танцы и красивая музыка. Такой ресторанчик сильно выделяется и привлекает в отличии от холодных конкурентов.
Теперь в ближайшее время будет открыт мексиканский ресторан Cantina в Лондоне. Уже найдено место, которое может вместить большое количество клиентов. В ресторане будет огромный ассортимент мексиканских блюд и алкогольных коктейлей.
Это будет истинно мексиканское место в Лондоне с идеальной музыкой и гостеприимством. Гости ресторана будут ощущать себя в Мексике. Сейчас ресторану нужно преображение и на это собственно и пойдут инвестиции, что бы сделать все задуманное.
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Специально для mmgp.ru