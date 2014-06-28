AZA собрала $ 128,6 тысяч инвестиций для создания искусственных гнезд для пингвинов

AZA хочет предотвратить вымирание африканских пингвинов и собрала для этого 128,6 тысяч долларов инвестиций на kickstarter
Некоммерческая организация зоопарков и аквариумов подала проект на kickstarter с желанием собрать 150 тысяч долларов. Средства нужны для создания искусственных гнезд для африканских пингвинов, что поможет сохранить их от вымирания. На данный момент за 12 дней до окончания сбора средств AZA смогла привлечь 128 642 доллара. Инвесторами выступили 1249 людей из разных стран. Стартап зарегистрирован в штате Мэриленд, США.
На данный момент стоит острая проблема вымирания африканских пингвинов, а искусственные гнезда могут сохранить их жизни и предотвратить их полное исчезновение. Если раннее фиксировалось около миллиона гнезд для пар пингвинов, то сейчас на этом месте можно наблюдать не более 25 тысяч таких домиков для животных. Если сейчас пустить все на самотек, то вымирание этого вида животных не за горами.
Африканский пингвин уникальная птица. Она использует гнезда для кладки яиц, а потом покрывает их своими фекалиями для сохранности и предания постоянного температурного режима. Из за браконьерства и нерадивости местных жителей все фекалии были проданы людьми в качестве удобрений. Такие действия людей, превратили их гнезда в незащищенные, и популяция значительно упала.
Ассоциация зоопарков и аквариумов решила помочь животным и создать искусственные гнезда собрав 150 тысяч долларов на краудфандинговой площадке. Конструкция очень проста, но мощная и безопасная. Основатель компании Джек Ханна обещает для всех инвесторов, кто вложился от 25 долларов предоставить уникальное ответное аудио письмо если компания соберет нужные средства.
Представители ассоциации выходили на прямой эфир с членами краудфандинговой площадки kickstarter для показа реальной ситуации с пингвинами.
Искусственное гнездо это не временное строение. Оно прошло тестирование в реальных условиях и уже модернизировано из множества неудачных прототипов. Для построения гнезд использован материал, который может поддерживать требуемую температуру для популяции пингвинов.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru