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AZA собрала $ 128,6 тысяч инвестиций для создания искусственных гнезд для пингвинов

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#1
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AZA собрала $ 128,6 тысяч инвестиций для создания искусственных гнезд для пингвинов


AZA хочет предотвратить вымирание африканских пингвинов и собрала для этого 128,6 тысяч долларов инвестиций на kickstarter

Некоммерческая организация зоопарков и аквариумов подала проект на kickstarter с желанием собрать 150 тысяч долларов. Средства нужны для создания искусственных гнезд для африканских пингвинов, что поможет сохранить их от вымирания. На данный момент за 12 дней до окончания сбора средств AZA смогла привлечь 128 642 доллара. Инвесторами выступили 1249 людей из разных стран. Стартап зарегистрирован в штате Мэриленд, США.

На данный момент стоит острая проблема вымирания африканских пингвинов, а искусственные гнезда могут сохранить их жизни и предотвратить их полное исчезновение. Если раннее фиксировалось около миллиона гнезд для пар пингвинов, то сейчас на этом месте можно наблюдать не более 25 тысяч таких домиков для животных. Если сейчас пустить все на самотек, то вымирание этого вида животных не за горами.

Африканский пингвин уникальная птица. Она использует гнезда для кладки яиц, а потом покрывает их своими фекалиями для сохранности и предания постоянного температурного режима. Из за браконьерства и нерадивости местных жителей все фекалии были проданы людьми в качестве удобрений. Такие действия людей, превратили их гнезда в незащищенные, и популяция значительно упала.

Ассоциация зоопарков и аквариумов решила помочь животным и создать искусственные гнезда собрав 150 тысяч долларов на краудфандинговой площадке. Конструкция очень проста, но мощная и безопасная. Основатель компании Джек Ханна обещает для всех инвесторов, кто вложился от 25 долларов предоставить уникальное ответное аудио письмо если компания соберет нужные средства.

Представители ассоциации выходили на прямой эфир с членами краудфандинговой площадки kickstarter для показа реальной ситуации с пингвинами.

Искусственное гнездо это не временное строение. Оно прошло тестирование в реальных условиях и уже модернизировано из множества неудачных прототипов. Для построения гнезд использован материал, который может поддерживать требуемую температуру для популяции пингвинов.


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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 00:50
#2
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Re: AZA собрала $ 128,6 тысяч инвестиций для создания искусственных гнезд для пингвин
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Из за браконьерства и нерадивости местных жителей все фекалии были проданы людьми в качестве удобрений. Такие действия людей, превратили их гнезда в незащищенные, и популяция значительно упала.
то есть дешевле сделать искусственное, чем погрозить пальчиком и штрафовать?

с таким же успехом эти новые гнезда уведут и все повторится в худшем варианте
sansay на форуме  
Старый Сегодня, 00:58
#3
Блог - newhyip.com
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Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 2,081
Благодарностей: 1,275
УГ: 56
КП: 0.691
подарки
Автор темы Re: AZA собрала $ 128,6 тысяч инвестиций для создания искусственных гнезд для пингвин
Цитата:
Сообщение от sansay Посмотреть сообщение
то есть дешевле сделать искусственное, чем погрозить пальчиком и штрафовать?

с таким же успехом эти новые гнезда уведут и все повторится в худшем варианте
Тут есть факт, что воруют ****ишко )) Может хоть гнезда не сопрут )
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 01:05
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: вне времени
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 55
Благодарностей: 16
УГ: 3
КП: 0.000
Re: AZA собрала $ 128,6 тысяч инвестиций для создания искусственных гнезд для пингвин
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Тут есть факт, что воруют ****ишко )) Может хоть гнезда не сопрут )
а я уверен, что им найдут лучшее применение

а пингвины опять останутся с носом(им же "богатые" еще насобирают)
sansay на форуме  
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Метки
kickstarter, инвестиции, краудфандинг, стартап
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