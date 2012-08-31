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CEO Polychain Capital: к концу следующего года Ethereum обойдет биткоин

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CEO Polychain Capital: к концу следующего года Ethereum обойдет биткоин
CEO и основатель калифорнийского стартапа Polychain Capital Олаф Карлсон-Уи считает, что к концу 2018 года Ethereum станет самой популярной криптовалютой. Об этом сообщает Bloomberg.

Бывший сотрудник Coinbase Карлсон-Уи отмечает, что столь динамичному развитию экосистема Ethereum обязана, в первую очередь, усилиям квалифицированных разработчиков. Рост популярности решений на базе Ethereum находит отражение в более высоких чем у биткоина темпах роста цены криптовалюты ETH.

Издание также приводит график доли рынка трех наиболее популярных цифровых валют, где отчетливо виден рост капитализации Ethereum на фоне падения удельного веса первой цифровой валюты:


Тем временем другой известный предприниматель, основатель и управляющий партнер Union Square Ventures Фред Уилсон, считает, что рыночная капитализация Ethereum превысит совокупную стоимость “цифрового золота” уже к концу этого года.

В настоящее время Ethereum демонстрирует уверенный рост и за последние сутки криптовалюта выросла более чем на 10%. По данным coinmarketcap, капитализация ETH на текущий момент составляет $22,6 млрд.


Ранее ForkLog сообщал о том, что крупнейшие китайские криптобиржи OKCoin и Huobi добавили поддержку Ethereum.

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