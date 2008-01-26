Как на счет интересных инвест новостей этой недели?

Хай!
Совсем недавно на нашем блоге появилась постоянная рубрика "Обзор новостей
", которая включает в себя важнейшие новости из мира финансов и экономики за последнее время.
Что бы немного разукрасить наши ветки форумов, мы решили и тут немного постить выборочные новости, которые будут вам интересны. Мы не будем спамить, а наоборот постараемся информативно кратко преподнести информацию своему читателю и этим самым толкнуть пользователей на дискуссию и последующую дилемму.
Надеемся, это станет полезной и нужной веткой форума. Всем дискуссий, информативности и штурма мозга