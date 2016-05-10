ELENA BAR Интересующийся

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Стартап из Канады привлек $ 145,1 тысячу для создание электрического скейтборда



Стартап проект из Канады собрал 145 тысяч долларов для создания быстрого электро скейтборда

Проекту из Канады удалось собрать 290 % желаемых инвестиций для создания электрического скейтборда. Инвесторами выступили 271 человек из разных стран. Не смотря на то, что до конца раунда сбора средств на краудфандинговой площадке осталось 19 дней, стартап смог привлечь 145 190 долларов, хотя первоначально хотели всего 50 тысяч долларов.



Электрически скейтборд Juiced достаточно прост в конструкции и будет понятен как новичкам так и профессионалам. Скорости и мощности скейтборда хватит и гонщикам, так как максимальная скорость составляет 20 миль в час. В то время как рабочая минимальная скорость будет всего 7 миль в час. Движение создается благодаря одним или двумя электродвигателями.







Хотя Juiced скейтборд не является супер быстрым, мощным или технологичным, но он справляется на все 100 процентов со своей главной задачей - доставить хозяина быстро в точку назначения. Основное пожелание создателя скейтборда это не вставать на дыбу. Основатель хотел создать скейтборд для езды и сделал это, причем цена вполне достойная и доступна каждому.



В конструкции скейтборд состоит из самой доски, колес, батареи, двигателей и панели управления. Основание выполнено из клена и бамбука, что позволило иметь хорошую прочность и гибкость доски. Что бы показать надежность, все узлы скейтборда всегда доступны, и даже при какой то неполадке можно всегда заменить с легкостью деталь. Основным требованием к продукты создатель выдвигал как доступность. Скейтборд должен обладать не высокой ценной, что бы его мог позволить себе каждый. Основание очень крепкое, ведь тестировался скейтборд в Канаде, где погода меняется довольно часто. Так как электродвигатель не может работать в воде или влаге, дабы защититься от дождя создатели упаковали сердце скейтборда в колеса. В тестах скейтборд мог легко миновать дождь, слякоть и даже снег. Однако при хранении его лучше держать в сухом состоянии и смазывать подшипники.





Такой скейтборд может пригодиться школьникам или офисным работникам которым нужно ежедневно добираться на небольшие расстояния при этом не затрачивая свою энергию и не вспотев. Такое устройство очень миниатюрно и легко в хранении по сравнению с тем же велосипедом.



vBulletin [video]

Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru Проекту из Канады удалось собрать 290 % желаемых инвестиций для создания электрического скейтборда. Инвесторами выступили 271 человек из разных стран. Не смотря на то, что до конца раунда сбора средств на краудфандинговой площадке осталось 19 дней, стартап смог привлечь 145 190 долларов, хотя первоначально хотели всего 50 тысяч долларов.Электрически скейтборд Juiced достаточно прост в конструкции и будет понятен как новичкам так и профессионалам. Скорости и мощности скейтборда хватит и гонщикам, так как максимальная скорость составляет 20 миль в час. В то время как рабочая минимальная скорость будет всего 7 миль в час. Движение создается благодаря одним или двумя электродвигателями.Хотя Juiced скейтборд не является супер быстрым, мощным или технологичным, но он справляется на все 100 процентов со своей главной задачей - доставить хозяина быстро в точку назначения. Основное пожелание создателя скейтборда это не вставать на дыбу. Основатель хотел создать скейтборд для езды и сделал это, причем цена вполне достойная и доступна каждому.В конструкции скейтборд состоит из самой доски, колес, батареи, двигателей и панели управления. Основание выполнено из клена и бамбука, что позволило иметь хорошую прочность и гибкость доски. Что бы показать надежность, все узлы скейтборда всегда доступны, и даже при какой то неполадке можно всегда заменить с легкостью деталь. Основным требованием к продукты создатель выдвигал как доступность. Скейтборд должен обладать не высокой ценной, что бы его мог позволить себе каждый. Основание очень крепкое, ведь тестировался скейтборд в Канаде, где погода меняется довольно часто. Так как электродвигатель не может работать в воде или влаге, дабы защититься от дождя создатели упаковали сердце скейтборда в колеса. В тестах скейтборд мог легко миновать дождь, слякоть и даже снег. Однако при хранении его лучше держать в сухом состоянии и смазывать подшипники.Такой скейтборд может пригодиться школьникам или офисным работникам которым нужно ежедневно добираться на небольшие расстояния при этом не затрачивая свою энергию и не вспотев. Такое устройство очень миниатюрно и легко в хранении по сравнению с тем же велосипедом.Уникальность: 100.00%Специально для mmgp.ru

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