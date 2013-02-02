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MotorMoney.org - Экономический симулятор автопарка

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:28
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар ARCH1
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
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Я являюсь представителем проекта motormoney.org на данном формуме.

Старт проекта 04/06/2017 в 19:30



Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание проекта:
Цитата:
MOTORMONEY - это увлекательный игровой симулятор с возможностью заработка и вывода реальных денег! Все что от Вас требуется это зарегистрироваться в нашем проекте, развивать свой собственный автопарк и получать стабильный доход!
Инвестиционные планы:
МАШИНА 1 УР. | Доходность: 25% в месяц
МАШИНА 2 УР. | Доходность: 26% в месяц
МАШИНА 3 УР. | Доходность: 27% в месяц
МАШИНА 4 УР. | Доходность: 28% в месяц
МАШИНА 5 УР. | Доходность: 29% в месяц
МАШИНА 6 УР. | Доходность: 31% в месяц
МАШИНА 7 УР. | Доходность: 32% в месяц
МАШИНА 8 УР. | Доходность: 33% в месяц
МАШИНА 9 УР. | Доходность: 35% в месяц
Платежные системы
Пополнение: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги,QIWI, AdvCash, Free-Kassa, OKPAY, WebMoney
Выплаты: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, AdvCash, OKPAY, WebMoney, Мобильные телефоны
(Большинство кошельков верифицировано, за подробностями можете писать мне в ЛС)

Реферальная система:
1 Уровень: 7%
2 Уровень: 3%

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Последний раз редактировалось Sapiens; Сегодня в 23:31.
ARCH1 на форуме  
Старый Сегодня, 22:57
#2
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,433
Благодарностей: 576
УГ: 5
КП: 0.004
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Старый Сегодня, 23:06
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 675
Благодарностей: 59
Записей в блоге: 1
УГ: 19
КП: 0.033
Re: MotorMoney.org - Экономический симулятор автопарка
Почему то я вспомнил GardenCash.biz тот самый оригинал от Лео ( LeoOneill )
здесь все заманчиво, но все напоминает про Лео
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Старый Сегодня, 23:11
#4
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 4,406
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УГ: 6
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Re: MotorMoney.org - Экономический симулятор автопарка
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Старый Сегодня, 23:28
#5
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Красногорск,Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 297
Благодарностей: 56
УГ: 5
КП: 0.000
Re: MotorMoney.org - Экономический симулятор автопарка
Цитата:
Сообщение от ARCH1 Посмотреть сообщение
04/06/2017
На сайт не могу попасть че все что ли ?
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