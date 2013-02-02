MotorMoney.org - Экономический симулятор автопарка

MOTORMONEY - это увлекательный игровой симулятор с возможностью заработка и вывода реальных денег! Все что от Вас требуется это зарегистрироваться в нашем проекте, развивать свой собственный автопарк и получать стабильный доход!
Инвестиционные планы:
МАШИНА 1 УР. | Доходность: 25% в месяц
МАШИНА 2 УР. | Доходность: 26% в месяц
МАШИНА 3 УР. | Доходность: 27% в месяц
МАШИНА 4 УР. | Доходность: 28% в месяц
МАШИНА 5 УР. | Доходность: 29% в месяц
МАШИНА 6 УР. | Доходность: 31% в месяц
МАШИНА 7 УР. | Доходность: 32% в месяц
МАШИНА 8 УР. | Доходность: 33% в месяц
МАШИНА 9 УР. | Доходность: 35% в месяц
Платежные системы
Пополнение: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги,QIWI, AdvCash, Free-Kassa, OKPAY, WebMoney Выплаты: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, AdvCash, OKPAY, WebMoney, Мобильные телефоны
(Большинство кошельков верифицировано, за подробностями можете писать мне в ЛС)
Депозит / Листинг PERSONAL : + Страховка 2ООО руб.
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