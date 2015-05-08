ELENA BAR Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 15.05.2017 Сообщений: 165 Благодарностей: 71 УГ: 0 КП: 0.202

Стартап Oreous из США привлек $ 328,7 тысяч на создание удобной подушки



Стартаперы из США создадут удобную для всех подушку и привлекли для этой задачи 328 тысяч долларов

Вчера 2 июня завершился этап сбора средств для стартапа Oreous. Проект превысил ожидаемую сумму сбора на 1311 процентов. Создатель проекта Марк Реисси смог за этап сбора на краудфандинговой площадке привлечь 328 722 тысяч долларов. Основной идеей проекта сделать удобную для всех универсальную подушку.



Основатель рассказывает, что на данный момент в мире огромное количество предложений качественных подушек. Но проблема заключается в том, что цена таких удобных подушек слишком велика. Из недорогих подушек часто можно приобрести не подходящий и дискомфортный вариант. Сейчас нет аналогов проекту Oreous, так как ни 1 подушка не может удовлетворить требования всех людей. Благодаря новой подушек Oreous каждый может сам настроить жесткость, или мягкость подушки по своим требованиям и спать как ребенок.





Стартап Oreous объединил новаторов и дизайнеров которые сделали продукт который будет востребован. На разработку, анализ и реализацию команда потратила 2 года. Для производства были использованы самые качественные и современные материалы.



Каждый компонент для подушки Oreous подбирался отдельно и проходил много испытаний, что бы сделать продукт по настоящему инновационным и удобным для каждого. Согласно философии команды Oreous для производства выбирались безопасные и экологически чистые материалы. Материалы подушки на 100 % являются разлагаемыми, по этому если кто то выбросит данный продукт, он не будет влиять на эко-систему планеты.





Стартап имеет договор с итальянским производством, который делает мешок подушки из материалов самого высокого качества с помощью современного и эффективного оборудования. Основатели полагают, что благодаря наполнителю, который каждый сможет сам регулировать, не нужно будет спать на неудобных подушках в гостях, ведь вы сами сможете регулировать и делать из подушки именно то что вам нужно. Наполнитель же хранится в специальной коробочке и не накапливает пыль. Стирать такую подушку одно удовольствие, ведь убрав наполнитель, вы стираете только сам мешочек. Такая подушка может заменить все варианты бюджетного сектора, ведь она очень удобная и универсальная.



vBulletin [video]

Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru Вчера 2 июня завершился этап сбора средств для стартапа Oreous. Проект превысил ожидаемую сумму сбора на 1311 процентов. Создатель проекта Марк Реисси смог за этап сбора на краудфандинговой площадке привлечь 328 722 тысяч долларов. Основной идеей проекта сделать удобную для всех универсальную подушку.Основатель рассказывает, что на данный момент в мире огромное количество предложений качественных подушек. Но проблема заключается в том, что цена таких удобных подушек слишком велика. Из недорогих подушек часто можно приобрести не подходящий и дискомфортный вариант. Сейчас нет аналогов проекту Oreous, так как ни 1 подушка не может удовлетворить требования всех людей. Благодаря новой подушек Oreous каждый может сам настроить жесткость, или мягкость подушки по своим требованиям и спать как ребенок.Стартап Oreous объединил новаторов и дизайнеров которые сделали продукт который будет востребован. На разработку, анализ и реализацию команда потратила 2 года. Для производства были использованы самые качественные и современные материалы.Каждый компонент для подушки Oreous подбирался отдельно и проходил много испытаний, что бы сделать продукт по настоящему инновационным и удобным для каждого. Согласно философии команды Oreous для производства выбирались безопасные и экологически чистые материалы. Материалы подушки на 100 % являются разлагаемыми, по этому если кто то выбросит данный продукт, он не будет влиять на эко-систему планеты.Стартап имеет договор с итальянским производством, который делает мешок подушки из материалов самого высокого качества с помощью современного и эффективного оборудования. Основатели полагают, что благодаря наполнителю, который каждый сможет сам регулировать, не нужно будет спать на неудобных подушках в гостях, ведь вы сами сможете регулировать и делать из подушки именно то что вам нужно. Наполнитель же хранится в специальной коробочке и не накапливает пыль. Стирать такую подушку одно удовольствие, ведь убрав наполнитель, вы стираете только сам мешочек. Такая подушка может заменить все варианты бюджетного сектора, ведь она очень удобная и универсальная.Уникальность: 100.00%Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________