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Криптовалютную биржу Coinbase могут оценить в $1 млрд

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Криптовалютную биржу Coinbase могут оценить в $1 млрд
Биржа готовится к рекордному для индустрии инвестраунду



Одна из крупнейших онлайн-бирж, работающих с криптовалютами, Coinbase готовится к привлечению инвестиций в размере $100 млн, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В случае успеха это будет рекордный по объему инвестиционный раунд для всей индустрии, а оценочная капитализация самой компании достигнет $1 млрд.

Интерес инвесторов к рынку криптовалют в последнее время только усиливается. На этом фоне ведущие цифровые валюты обновляют исторические рекорды своей стоимости: например, цена Bitcoin уже превышает $2500. А в ближайшее время может быть преодолен еще один знаковый рубеж для всей индустрии. Как сообщает The Wall Street Journal, одна из крупнейших онлайн-бирж на рынке Coinbase, специализирующаяся на операциях по покупке и продаже криптовалют, а также их хранении, ведет переговоры с потенциальными инвесторами по привлечению дополнительного капитала. Согласно источникам издания, речь идет о сумме примерно $100 млн — рекордной для рынка суммы одного инвестраунда. В случае его успешного завершения Coinbase станет первой компанией на рынке с оценочной капитализацией $1 млрд.

Пока неизвестно, кто именно станет инвестором американской биржи. В самой компании комментировать информацию о возможном инвестиционном раунде не стали. До сих пор Coinbase удалось привлечь инвестиции в размере $116,5 млн. Крупнейший раунд состоялся в январе 2015 года: тогда компания получила около €75 млн от крупных финансовых институтов, включая американский USAA Bank и испанский BBVA, а также Нью-Йоркскую фондовую биржу. В ходе последнего инвестраунда, состоявшегося в июле 2016 года, Coinbase привлекла $10,5 млн, которые были получены от японского Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) и инвесткомпании Sozo Ventures.

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