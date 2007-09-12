medieval-empires.online - Medieval Empires

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Medieval Empires - это фантастическая браузерная игра с возможностью реального заработка. Купить карточки героев и начать свой путь к славе. Зарегистрируйтесь и получите 0.002 BTC за покупки! Начать зарабатывать без собственных вложений!
Карты героев
Вы можете купить любые карты героев Вам нравится. Чем дороже карта, тем больше наград вы будете зарабатывать на арене. После регистрации каждый пользователь получает 1 карточку Гоблина для жизни.
Твоя жизнь-это твоя Арена
Поместите ваши карты героев на доску и начать собирать трофеи.
Стоимость и доходность карт
Цитата:
Goblin
Стоимость: 0.0015 coin
Доход: 14 трофеев в час
Drago
Стоимость: 0.004 coin
Доход: 40 трофеев в час
Orig
Стоимость: 0.015 coin
Доход: 162 трофеев в час
Lord
Стоимость: 0.042 coin
Доход: 490 трофеев в час
Prince
Стоимость: 0.07 coin
Доход: 875 трофеев в час
Giant
Стоимость: 0.12 coin
Доход: 1600 трофеев в час
Цитата:
Все карты работают 60 дней
Курс: 100 трофеев = 0.00001 coin