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medieval-empires.online - Medieval Empires

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:21
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,217
Благодарностей: 1,188
УГ: 2
КП: 0.689
medieval-empires.online - Medieval Empires
Я не админ

Старт - 03.06.2017

Medieval Empires



Цитата:
Medieval Empires - это фантастическая браузерная игра с возможностью реального заработка. Купить карточки героев и начать свой путь к славе. Зарегистрируйтесь и получите 0.002 BTC за покупки! Начать зарабатывать без собственных вложений!
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Стоимость и доходность карт

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Goblin
Стоимость: 0.0015 coin
Доход: 14 трофеев в час

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Стоимость: 0.015 coin
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Доход: 490 трофеев в час

Prince
Стоимость: 0.07 coin
Доход: 875 трофеев в час

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Доход: 1600 трофеев в час
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 23:17
#2
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 319
Благодарностей: 156
УГ: 0
КП: 0.147
Re: medieval-empires.online - Medieval Empires
Пикча из игры clash royale - популярная очень.
__________________
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bax12 на форуме  
Старый Сегодня, 23:20
#3
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Красногорск,Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 297
Благодарностей: 56
УГ: 5
КП: 0.000
Re: medieval-empires.online - Medieval Empires
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
medieval-empires
Ты чего в млмку кинул ?, нужно было в экономические кинуть .Попову самого проекта дизайн уже велся в глаза , просто в битках.
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vsvasvs на форуме  
Старый Сегодня, 23:23
#4
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,217
Благодарностей: 1,188
УГ: 2
КП: 0.689
Автор темы Re: medieval-empires.online - Medieval Empires
Цитата:
Сообщение от vsvasvs Посмотреть сообщение
Ты чего в млмку кинул ?, нужно было в экономические кинуть .
Тут игра биточная, а там как правило, кроме паера у людей ничего, нет.
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asmith на форуме  
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