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Как латыши обхитрили хитрых русских

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Как латыши обхитрили хитрых русских
Что и следовало ожидать: Латвия обманула российских «инвесторов», купивших недвижимость за вид на жительство «в европах».
В Сети гуляет «Открытое письмо Президенту Латвии» от российских владельцев латвийской недвижимости, которые несколько лет назад повелись на предложение «инвестировать» в Латвию и получить за это вид на жительство в «европейской стране».



Стиль письма — слезный:
«Вот уже несколько лет Латвия предоставляет временный вид на жительство для владельцев недвижимости и инвесторов, вкладывающих средства в латвийские компании и предприятия. Благодаря этой мудрой политике несколько тысяч иностранцев смогли переехать жить в Латвию. Все мы рады работать и вести собственный бизнес в Латвии, учить государственный язык и с каждым днем все больше открывать для себя уникальную латвийскую культуру.

Мы рады, что имеем вид на жительство и живем в необыкновенно уютной, красивой и спокойной стране. В стране, где соблюдаются законы, система налогообложения понятна и прозрачна, а законы, как во всей цивилизованной Европе, не имеют обратной силы. Однако все мы обеспокоены последними поправками в Закон об иммиграции, которые неожиданно меняют действующие правила для нас…»

Чем они «обеспокоились»? Рассказываю с начала: в 2008 году в Латвии с треском лопнул пузырь в недвижимости. Цены обвалились в 3−4 раза. В результате на рынке зависло жилья на сотни миллионов евро. Разные девелоперы, риелторы, строители стали разоряться десятками. Особенно пострадали те, кто заложил особняки-квартиры в ценовой категории выше среднего (в Латвии это то, что дороже 100 тыс. евро)…

И латыши нашли выход: они приняли Закон об «инвесторской визе». Суть его: каждый иностранный покупатель недвижимости на сумму более 142 тыс. евро (и члены его семьи) получают в качестве бонуса временный вид на жительство (ВНЖ) на 5 лет с автоматическим продлением оного. А ВНЖ в стране Евросоюза — штука хорошая, он дает право ездить в любую страну ЕС без визы и жить там неограниченное время.

Расчет был на российский «средний класс» — — небольших бизнесменов-комбинаторов, оффшорных спекулянтиков, полубогему, полусвет, чиновничков третьего эшелона. То есть, всех тех, кто до Лондона по доходам не дорос, а иметь европейский «запасной аэродром», куда можно свалить в случае чего, подумывает.

И сработало! Ригу так и прозвали потом — «Лондон для бедных». С 2010 года, когда новый закон о для «ВНЖ-инвесторов» вступил в силу, количество россиян, прикупивших латвийскую недвижку, превысило 11 тысяч. А с членами семей — более 30 тысяч. В Латвию они принесли почти полтора миллиарда полновесных евро. Для нищей страны с населением в один округ города Москвы это — огромные деньги.

Латыши весело распродали неликвидные дорогие квартиры, а потом в «элитных спальных районах» начался бум строительства. Особенным успехом пользовалась курортная Юрмала. Там каждое лето гуляла российская эстрада — «Новая волна», разные «поющие кивины-юрмалины» и прочие «камеди клабы».

Встретить летом на променаде Пугачеву с Галкиным подмышкой было проще простого. То есть, недвижка Юрмалы приобрела в глазах российских «бедных лондонцев» еще один немаловажный элемент — понты. Селфи на фоне Игоря Крутого, пьющего пиво за соседним столиком — круто! Те умницы, кто прикупилквартирку в начале процесса и успел ее сбросить вовремя, заработали.

Но успели не все. Распродав залежалый товар и заткнув дурными русскими деньгами кризис в строительстве, латыши справедливо решили, что бардак надо кончать. А то уж больно много в кабаках маленькой Латвии стало звучать харизматичного Стаса Михайлова. Вместо печальных латышских песен про оккупацию…

Первый звонок для российских «ВНЖ-инвесторов» тренькнул в 2014 году, когда латыши изгнали из своей страны «Новую волну». Сделали они это по-иезуитски остроумно. Накануне очередного конкурса они внесли в «список нежелательных для въезда в Латвию лиц» икону советской эстрады- — Иосифа Кобзона, поющего есаула Газманова и жену самого Иосифа Пригожина — — Валерию. Сотворил это как бы по собственной прихоти министр иностранных дел Латвии — Эдгар Ринкевич — публичный латвийский гомосексуалист. Таки да…

В результате почетных гостей «Волны» — — Кобзона, Газманова и Валерию развернули чуть ли не на границе словами «пускать не велено». Большего оскорбления российской богеме нанести было нельзя. С криком «вот пи… расы!» организатор «Волны» Игорь Крутой перенес свою тусовку в Сочи. А следом за ним потянулись на родину и прочие российские камеди клабы. Юрмала осиротела и опустела.

Цена «инвесторских» квартир свалилась на треть, а ликвидность — на ноль. Попутно латыши увеличили «вступительный взнос» за свой ВНЖ со 142 тыс. до 250 тыс. евро. То есть, полностью лишили прежних российских «инвесторов» возможности продать свою недвижимость новым русским соискателям ВНЖ в «Европе»…

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