Регистрация: 23.10.2010 Сообщений: 2,071

COINERCO LIMITED - coinerco.com Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.



Переодевшийся партизан:



Легенда (гугл переводчик):

Цитата: Компания Coinerco была основана в 2015 году. За короткое время нам удалось показать свою лучшую сторону и консолидировать все результаты. Мы молодые и энергичные профессионалы, которые всегда стремятся достичь целей. Наши менеджеры - Эрик Бонди и Микка Хелстинен - практикуют торговцев. Когда проект Bitcoin был запущен в 2009 году, мы решили продвигать эту уникальную платформу, которая называется «мировой компьютер». Мы считаем, что наша цель - разработать его и принять участие в динамической торговле криптовалютами. Теперь мы постепенно осваиваем возможности биткойна и делитесь нашим опытом с помощью качественной службы управления активами.

Наш принцип доверительного управления использует ваши инвестиции для торговли с биткойном. Среднемесячный доход составляет от 80% до 130%, половина из которых (40-65%) начисляется инвесторам. Криптовалютный рынок позволяет получать больше прибыли, но наша стратегия предназначена в первую очередь для обеспечения безопасности средств. 16 июля 2016



Планы:

Цитата: 15% Daily For 10 Calendar Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $2000.00 11.00

Plan 2 $2001.00 - $5000.00 12.00

Plan 3 $5001.00 - $30000.00 13.50

Plan 4 $30001.00 - $140000.00 16.00



190% After 10 Calendar Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $50.00 - $2000.00 120.00

Plan 2 $2001.00 - $5000.00 130.00

Plan 3 $5001.00 - $30000.00 150.00

Plan 4 $3001.00 - $80000.00 190.00 Perfectmoney ( верифицированный ) Bitcoin,

-SSL - GeoTrust Inc. EV SSL

-Реф программа - 5%

-Скрипт - GoldCoders ( лицензионный )

-Выплаты - Instant



WhoIs:

Цитата: Domain Name: COINERCO.COM

Registry Domain ID: 2043615742_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.enom.com

Registrar URL: www.enom.com

Updated Date: 2016-07-16T16:58:02.00Z

Creation Date: 2016-07-16T23:41:00.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2017-07-16T23:41:00.00Z

Registrar: ENOM, INC.

Name Server: NS1.HAWKHOST.COM

Name Server: NS2.HAWKHOST.COM Перейти на сайт



Мой вклад:



