Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,475 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

COINERCO LIMITED - coinerco.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:59
#1
Мастер
 
Имя: Kell
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 2,071
Благодарностей: 787
УГ: 5
КП: 0.000
COINERCO LIMITED - coinerco.com
Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.

Переодевшийся партизан: COINERCO LIMITED

Легенда (гугл переводчик):
Цитата:
Компания Coinerco была основана в 2015 году. За короткое время нам удалось показать свою лучшую сторону и консолидировать все результаты. Мы молодые и энергичные профессионалы, которые всегда стремятся достичь целей. Наши менеджеры - Эрик Бонди и Микка Хелстинен - практикуют торговцев. Когда проект Bitcoin был запущен в 2009 году, мы решили продвигать эту уникальную платформу, которая называется «мировой компьютер». Мы считаем, что наша цель - разработать его и принять участие в динамической торговле криптовалютами. Теперь мы постепенно осваиваем возможности биткойна и делитесь нашим опытом с помощью качественной службы управления активами.
Наш принцип доверительного управления использует ваши инвестиции для торговли с биткойном. Среднемесячный доход составляет от 80% до 130%, половина из которых (40-65%) начисляется инвесторам. Криптовалютный рынок позволяет получать больше прибыли, но наша стратегия предназначена в первую очередь для обеспечения безопасности средств.
Старт проекта: 16 июля 2016

Планы:
Цитата:
15% Daily For 10 Calendar Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $2000.00 11.00
Plan 2 $2001.00 - $5000.00 12.00
Plan 3 $5001.00 - $30000.00 13.50
Plan 4 $30001.00 - $140000.00 16.00

190% After 10 Calendar Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $50.00 - $2000.00 120.00
Plan 2 $2001.00 - $5000.00 130.00
Plan 3 $5001.00 - $30000.00 150.00
Plan 4 $3001.00 - $80000.00 190.00
-Принимают: Perfectmoney (верифицированный) Bitcoin,
-SSL - GeoTrust Inc. EV SSL
-Реф программа - 5%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
-Выплаты - Instant

WhoIs:
Цитата:
Domain Name: COINERCO.COM
Registry Domain ID: 2043615742_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.enom.com
Registrar URL: www.enom.com
Updated Date: 2016-07-16T16:58:02.00Z
Creation Date: 2016-07-16T23:41:00.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-07-16T23:41:00.00Z
Registrar: ENOM, INC.
Name Server: NS1.HAWKHOST.COM
Name Server: NS2.HAWKHOST.COM
Перейти на сайт


Мой вклад:

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

GRASPGOLD.COM - Мой любимый RCB монитор
kelltrach на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED asmith Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 17.01.2017 18:12
69 Limited - 69.limited Torneo Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 52 23.08.2016 07:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Самая дорогая тематика в контекстной рекламе Яндекса
От ivan12 в разделе «Яндекс.Директ»
Аватар Prezident
Угадай курс EUR/chf на 01.04.2012 00:00 (Спонсор FXOpen). Завершен
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Сержиньё
Скрипт БК
От Сержиньё в разделе «Барахолка»
Аватар Prezident
Угадай курс EUR/USD на 17.11.2012 00:00 (Спонcор FXOpen)
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Рядовой
olimpia club - olimpia.pw
От Рядовой в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
24pro - 24pro.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,475
Тем
472,645
Сообщений
11,700,412

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube