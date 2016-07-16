COINERCO LIMITED - coinerco.com

Компания Coinerco была основана в 2015 году. За короткое время нам удалось показать свою лучшую сторону и консолидировать все результаты. Мы молодые и энергичные профессионалы, которые всегда стремятся достичь целей. Наши менеджеры - Эрик Бонди и Микка Хелстинен - практикуют торговцев. Когда проект Bitcoin был запущен в 2009 году, мы решили продвигать эту уникальную платформу, которая называется «мировой компьютер». Мы считаем, что наша цель - разработать его и принять участие в динамической торговле криптовалютами. Теперь мы постепенно осваиваем возможности биткойна и делитесь нашим опытом с помощью качественной службы управления активами.
Наш принцип доверительного управления использует ваши инвестиции для торговли с биткойном. Среднемесячный доход составляет от 80% до 130%, половина из которых (40-65%) начисляется инвесторам. Криптовалютный рынок позволяет получать больше прибыли, но наша стратегия предназначена в первую очередь для обеспечения безопасности средств.
Старт проекта: 16 июля 2016
Планы:
Цитата:
15% Daily For 10 Calendar Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $2000.00 11.00
Plan 2 $2001.00 - $5000.00 12.00
Plan 3 $5001.00 - $30000.00 13.50
Plan 4 $30001.00 - $140000.00 16.00
190% After 10 Calendar Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $50.00 - $2000.00 120.00
Plan 2 $2001.00 - $5000.00 130.00
Plan 3 $5001.00 - $30000.00 150.00
Plan 4 $3001.00 - $80000.00 190.00
-Принимают: Perfectmoney (верифицированный) Bitcoin,
-SSL - GeoTrust Inc. EV SSL
-Реф программа - 5%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
-Выплаты - Instant