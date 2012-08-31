Разработчик Bitcoin Core, Эрик Ломброзо, объяснил, почему поддержал BIP 148

Разработчик Bitcoin Core, Эрик Ломброзо, недавно написал сообщение в блоге, в котором объяснил, почему он поддерживает BIP 148, который заставит внедрить Segwit через активированный пользователями софтфорк (UASF). Об этом пишет издание CryptoCoinsNews.



Активация Segregated Witness (Segwit) приведет к расширению биткоин-платформы с помощью решений второго уровня, таких как Lightning Network. Другие варианты, конечно, тоже могу быть. Но, ни один серьезный план масштабирования в настоящее время не предлагает отказаться от майнеров. Майнерам просто придется начать добывать блоки Segwit, когда придет время, в противном случае они рискуют потерять деньги, потому что альтернативная цепочка в конечном итоге будет считаться недействительной в августе 2017 года.



Цитата: «Чуть более двух лет назад проблема масштабирования была включена в список рассылок bitcoin-dev. В частности, было отправлено предложение увеличение блока с помощью хардфорка до 20 МБ, которое рассматривалось биткоин-сообществом за закрытыми дверями. Это было в то время, когда я только начал работать над Биткоином, и я боялся, что единственное свойство, которое я больше всего ценил в Биткоине, было в опасности. Потому что правила, заложенные Сатоши Накамото, могли быть изменены только потому, что несколько человек собрались вместе в одной комнате и договорились о чем-то секретном. С тех пор я старался прислушиваться к отраслевым проблемам и встречаться с заинтересованными сторонами. Рассматривал разные точки зрения и искал решение, которое наилучшим образом удовлетворяло бы всех с минимальным последствиями для сети», —



Общий вывод прост – Segwit, конечно, следует активировать. Принуждение — это, возможно, неправильный подход. Однако, двигаясь вперед, даже с Lightning Network сети понадобятся большие блоки.



Цитата: «Я считаю, что фундаментальное право каждого человека на использование любого кода, который они хотят применять на своих компьютерах, будь то Bitcoin Core или Bcoin или BTCD или какая-то их отдельная ветвь или чего-то совершенно другого. Если экономические стимулы сети не могут держать нас всех в консенсусе, то что-то, по-видимому, фундаментально нарушается в Биткоине», —



На самом деле нет никаких стимулов для майнеров, чтобы идти против UASF. Segwit и более крупные блоки фактически не конфликтуют с масштабирующими решениями. Вполне вероятно, что для создания транзакций в сети Lightning будут использоваться простые в использовании веб-интерфейсы, а также другие сети, которые запускаются с появлением Segwit.



Приятно видеть, что все больше разработчиков принимают более нейтральные позиции в отношении того, что они предлагают или требуют от Биткоина. Понятно, что есть некоторые стороны которые преследуют финансовую выгоду от своих действий. Безусловно, все пользователи криптовалюты рады, когда цена Биткоина продолжает расти. Поэтому разработчикам стоит продолжать настаивать на вещах, которые помогут в этом — Segwit, Lightning, а также увеличение размера блока.



Источник Разработчик Bitcoin Core, Эрик Ломброзо, недавно написал сообщение в блоге, в котором объяснил, почему он поддерживает BIP 148, который заставит внедрить Segwit через активированный пользователями софтфорк (UASF). Об этом пишет издание CryptoCoinsNews.Активация Segregated Witness (Segwit) приведет к расширению биткоин-платформы с помощью решений второго уровня, таких как Lightning Network. Другие варианты, конечно, тоже могу быть. Но, ни один серьезный план масштабирования в настоящее время не предлагает отказаться от майнеров. Майнерам просто придется начать добывать блоки Segwit, когда придет время, в противном случае они рискуют потерять деньги, потому что альтернативная цепочка в конечном итоге будет считаться недействительной в августе 2017 года.написал Ломброзо.Общий вывод прост – Segwit, конечно, следует активировать. Принуждение — это, возможно, неправильный подход. Однако, двигаясь вперед, даже с Lightning Network сети понадобятся большие блоки.добавил Ломброзо.На самом деле нет никаких стимулов для майнеров, чтобы идти против UASF. Segwit и более крупные блоки фактически не конфликтуют с масштабирующими решениями. Вполне вероятно, что для создания транзакций в сети Lightning будут использоваться простые в использовании веб-интерфейсы, а также другие сети, которые запускаются с появлением Segwit.Приятно видеть, что все больше разработчиков принимают более нейтральные позиции в отношении того, что они предлагают или требуют от Биткоина. Понятно, что есть некоторые стороны которые преследуют финансовую выгоду от своих действий. Безусловно, все пользователи криптовалюты рады, когда цена Биткоина продолжает расти. Поэтому разработчикам стоит продолжать настаивать на вещах, которые помогут в этом — Segwit, Lightning, а также увеличение размера блока.

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