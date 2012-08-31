Команда Litecoin пополнилась постоянным разработчиком

Команда Litecoin объявила, что впервые за несколько лет заручилась услугами разработчика, который будет работать на постоянной основе. Им стал небезызвестный Shaolinfry — анонимный автор предложения по активируемому пользователями софтфорку для сети биткоина (UASF — BIP 148). Об этом говорится на сайте Litecoin foundation.
Как отмечается в сообщении, с 2016 года Shaolinfry активно участвовал в развитии Litecoin, но делал это на добровольной основе. Теперь же, благодаря пожертвованиям, которые производились через группу в Telegram, и доходам от продаж аппаратного кошелька Ledger Nano Limited Edition, проекту удалось собрать необходимую сумму, чтобы нанять высококвалифицированного full-time разработчика.
В будущем в команде Litecoin может появиться еще один full-time разработчик. Сообщение об этом было размещено на Reddit:
В этом же сообщении команда Litecoin опубликовала последний финансовый отчет компании и отчет о собранных пожертвованиях, а также заявила, что с большой вероятностью в ближайшем будущем наймет еще одного full-time разработчика.
Кроме того, анонсирован выход новой версии клиента Litecoin 0.13.3rc1, код которого уже доступен на Github.
Напомним, в прошлом месяце команда Litecoin представила обновленную дорожную карту на 2017 год.