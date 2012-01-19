Назван самый дорогой футбольный клуб Европы

Английский “Манчестер Юнайтед” – самый дорогой футбольный клуб Европы.
Об этом сообщает аудиторская компания KPMG, проводившая исследование.
Стоимость команды оценивается в 3 миллиарда евро. Второе и третье места в рейтинге занимают два испанских клуба – мадридский “Реал”, оцененный в 2,97 миллиарда евро, и каталонская “Барселона” (2,76 миллиарда евро).
Исследования учитывали данные по прибыльности клубов, их популярности, спортивным результатам, владению стадионами и стоимости прав на телетрансляции. KMPG проанализировала соответствующую информацию за сезоны-2014/15 и 2015/16.