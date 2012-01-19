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Назван самый дорогой футбольный клуб Европы

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Старый Сегодня, 20:35
#1
Мастер
 
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Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Английский “Манчестер Юнайтед” – самый дорогой футбольный клуб Европы.


Об этом сообщает аудиторская компания KPMG, проводившая исследование.

Стоимость команды оценивается в 3 миллиарда евро. Второе и третье места в рейтинге занимают два испанских клуба – мадридский “Реал”, оцененный в 2,97 миллиарда евро, и каталонская “Барселона” (2,76 миллиарда евро).

Исследования учитывали данные по прибыльности клубов, их популярности, спортивным результатам, владению стадионами и стоимости прав на телетрансляции. KMPG проанализировала соответствующую информацию за сезоны-2014/15 и 2015/16.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 20:44
#2
Профессионал
 
Имя: Кирилл
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Английский “Манчестер Юнайтед” – самый дорогой футбольный клуб Европы.
вот куда надо деньги вкладывать
а мы тут в хайпы играемся=)
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Kirksan вне форума  
Старый Сегодня, 20:58
#3
Любитель
 
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Re: Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Манчестер Юнайтед частенько возглавляет данный рейтинг.
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Старый Сегодня, 21:52
#4
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Re: Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
Цитата:
Сообщение от Kirksan Посмотреть сообщение
вот куда надо деньги вкладывать
а мы тут в хайпы играемся=)
А в команду можно инвестировать?)

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
МЮ который уже сколько лет ничего не выигрывает , не имеет действующих мегазвезд.

Получается платить великую зп некому , а зарабатывать получается)

Цитата:
Сообщение от AlexBet Посмотреть сообщение
Манчестер Юнайтед частенько возглавляет данный рейтинг.
Еще в том году мю был 3, а 2 испанских команды в топе. Видимо зпшки у звезд великие)
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