TouchBistro привлек $16,3 млн для своей уникальной торговой платформы



Стартап TouchBistro, расположенный в Канаде, привлек $16,3 млн. финансирования, закрыв раунд C для торговой платформы, позволяющая владельцам ресторанов мгновенно принимать заказы и улучшить бизнес-среду. Инвестиционный раунд был возглавлен Napier Park Financial Partners (инвестиционная компания, специализирующаяся на Fintech стартапах ранней стадии) и Recruit Holdings Co в сотрудничестве с уже существующими инвесторами из BDC IT Venture Fund, Relay Ventures и Kensington Capital Partners. Благодаря проведенному финансированию Мидзухо Хирагури из Recruit Holdings присоединится к совету директоров TouchBistro.

«За последние 5 лет мы достигли значительных высот и планируем продолжить развивать компанию и дальше. Только уже за пределами Канады», - сказал Алекс Барротти, основатель TouchBistro. Стартап, который с момента своего запуска привлек порядка $ 45,3 млн, планирует использовать привлеченный капитал для расширения возможностей своей платформы, а также для выхода на европейские рынки.



Основанная в 2011 году под руководством генерального директора Алекса Барротти совместно с главным операционным директором Джорджи Конрадом, TouchBistro является разработчиком мобильного приложения для владельцев ресторанов, баров, кафе, пивоваренных заводов, ресторанов быстрого питания для увеличения продаж, улучшения качества обслуживания клиентов и принятия обоснованных решений для развития своего бизнеса в целом.



На сегодняшний день, TouchBistro сотрудничает с 9 000 ресторанами в 37 странах мира. Компания имеет офисы в Нью-Йорке, Торонто, Чикаго, Остине и уже 3-й год подряд была названа Business Daily News - Лучшей POS для ресторанов 2017 .



Также напомню, что в последний раз стартап привлек венчурных инвестиции в октябре 2016 года на общую сумму $ 13 млн. от Kensington Capital Partners Limited, BDC IT Venture Fund и Round13 Capital.



Специально для MMGP.RU

