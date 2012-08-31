Добытчики Bitcoin скупили почти все видеокарты Radeon RX 570 и RX 580

Многие слышали о том, что криптовалюта Bitcoin продемонстрировала небывалый рост в цене в прошлые недели, дорожая с каждым днем на 100 и больше долларов.
Естественно, число добытчиков криптовалюты моментально выросло, и они начали усиленно скупать видеокарты. Как оказалось, если делать выбор межу продуктами AMD или Nvidia, то для майнинга больше подойдет продукция первой компании.
В результате, за последний месяц на рынке образовался дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580. Именно эти карты считаются самыми оптимальными по соотношению цены и производительности для «майнинга». Версия Radeon RX 570 оказалась наиболее популярной.
Кроме того, магазины отмечают возросший спрос на блоки питания мощностью свыше 1000 Вт со стороны тех же добытчиков.