Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,465 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Добытчики Bitcoin скупили почти все видеокарты Radeon RX 570 и RX 580

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:20
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,093
Благодарностей: 760
УГ: 15
КП: 0.295
подарки
Добытчики Bitcoin скупили почти все видеокарты Radeon RX 570 и RX 580
Многие слышали о том, что криптовалюта Bitcoin продемонстрировала небывалый рост в цене в прошлые недели, дорожая с каждым днем на 100 и больше долларов.


Естественно, число добытчиков криптовалюты моментально выросло, и они начали усиленно скупать видеокарты. Как оказалось, если делать выбор межу продуктами AMD или Nvidia, то для майнинга больше подойдет продукция первой компании.

В результате, за последний месяц на рынке образовался дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580. Именно эти карты считаются самыми оптимальными по соотношению цены и производительности для «майнинга». Версия Radeon RX 570 оказалась наиболее популярной.

Кроме того, магазины отмечают возросший спрос на блоки питания мощностью свыше 1000 Вт со стороны тех же добытчиков.


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitcoin почти достиг отметки $ 1,400 за монету Lonsdayl Новости криптовалют 9 05.05.2017 01:52
В Индии за двое суток скупили почти 4 тонны золота из-за денежной реформы tanrad Новости в мире финансов и инвестиций 26 12.01.2017 14:48
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 480 для майнинга Ethereum clipman77 Ethereum 1 05.10.2016 18:43
AMD дополняет серию Radeon Rebellion новой видеокартой Radeon RX 470 bizneser Новости технологий и интернета 1 05.08.2016 10:59
Генерация Bitcoin с помощью видеокарты VintProg Майнинг (mining) 87 31.01.2014 12:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар zlobikus
Латвийские банки закрывают счета нерезидентов
От zlobikus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Гарвилов Петя
Разгон с 300р. до 5000р.)
От Гарвилов Петя в разделе «Бинарные опционы»
Аватара нет
ПАММ-счет Вездеход:2058886 (InstaForex)
От Вездеход в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Индия: отменим деньги, чтобы победить коррупцию
От beautiful2w в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chu
Украина: Верховная Рада все еще финансирует Евро-2012
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банках
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,465
Тем
472,636
Сообщений
11,700,144

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube