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Топ-8 главных событий в биткоин- и блокчейн-индустрии (29.05.17 — 4.06.17)

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Топ-8 главных событий в биткоин- и блокчейн-индустрии (29.05.17 — 4.06.17)
Встреча Виталика Бутерина и Владимира Путина


В ходе второго дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу с основателем Ethereum Виталиком Бутериным.

Цитата:
“Бутерин говорил о возможности использования технологий в РФ, президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами”, —
прокомментировал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов в ходе панельной сессии на ПМЭФ заявил о том, что российский президент «полностью заболел» идеей создания цифровой экономики и что в России в настоящее время работают над несколькими направлениями развития технологии блокчейн.

Стабильный рост биткоина и возвращение Китая в большую игру


За последнюю неделю средневзвешенная цена биткоина выросла почти на $500 или на 13,5%:


Как видно из приведенных данных, капитализация первой цифровой валюты достигла отметки $40 млрд, но индекс доминирования биткоина на криптовалютном рынке по-прежнему ниже 50%.

Стабильный рост цены биткоина во многом обусловлен заметным оживлением на китайском криптовалютном рынке, вызванным тем, что «Большая Тройка» местных бирж — OKCoin, BTCC и Huobi — возобновила вывод средств.

Вполне закономерно это привело и к росту объемов торгов.

Также положительным фактором для всей экосистемы криптовалют стал запуск торгов Ethereum на OKCoin и Huobi.

В настоящий момент совокупная капитализация рынка криптовалют превысила $90 млрд. Для сравнения, капитализация крупнейшего финансового конгломерата Германии Deutsche Bank меньше рынка цифровых валют в 2,5 раза и составляет $36,35 млрд (данные: investing.com).

Новые рекорды Ethereum и Waves


На этой неделе капитализация Ethereum (ETH) достигла отметки $21,3 млрд, что сопоставимо с аналогичными показателями биткоина всего месяц назад. На графике ниже можно увидеть, что 1 мая 2017 года капитализация BTC составляла $22 млрд):


За последнюю неделю цена второй по капитализации криптовалюты выросла примерно на треть и в настоящее время превышает $230.

Также знаковым событием для криптоиндустрии стало вхождение криптовалюты Waves в Топ-10 рейтинга coinmarketcap. За последнюю неделю цена токенов Waves удвоилась и в настоящий момент ее значение превышает $5:


Рост Waves происходит он на фоне бурного развития экосистемы проекта. Так, за последние несколько месяцев была запущена децентрализованная биржа DEX, объявлено о партнерстве с платформой моментального обмена альткоинов ShapeShift, состоялось размещение в облачном сервисе Microsoft Azure, а в конце мая был запущен платежный шлюз для евро.

QuadrigaCX — фатальная ошибка кодеров


Канадская криптобиржа QuadrigaCX официально подтвердила, что в результате ошибки в смарт-контракте была потеряна значительная сумма в Ether. Проблема заключалась в том, что что из-за неверно указанного префикса в коде контракта не удалось совершить вызов функции, и средства отправились по ошибочному адресу. Речь идет о сумме более чем в 67 000 ETH (около $15 млн), вернуть которые, судя по всему, не удается.

Как говорят в QuadrigaCX, саму проблему в коде уже удалось разрешить. Также руководство криптобиржи заверяет, что слухи о ее банкротстве не соответствуют действительности.

Национальная криптовалюта теперь и на повестке дня в России


В ходе Петербургского международного экономического форума заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что технология блокчейн найдет массовое применение не ранее, чем через семь — десять лет. При этом, по ее словам, Центробанк снова рассматривает возможность создания национальной криптовалюты.

Глава же российского монетарного регулятора, Эльвира Набиуллина, в первый день Петербургского международного экономического форума заявила о том, что ЦБ РФ анализирует возможность введения регулирования биткоина, но не спешит в этом вопросе, ввиду многочисленных рисков при его использовании.

По словам Набиуллиной, Банк России не рассматривает биткоин как виртуальную валюту, а считает его скорее цифровым активом. Однако, глава Центробанка отметила, что у регулятора есть определенные сомнения касательно целесообразности внедрения цифровых активов в экономику.

Крупнейшая инвестиционная платформа Великобритании добавила биткоин


Ведущий британский онлайн-брокер Hargreaves Lansdown позволит делать инвестиции в криптовалюте. Опция станет возможной благодаря интеграции в платформу биржевых индексных облигаций (ETN) шведской компании XBT Provider AB. Инвестиции в криптовалюте будут доступны как для обычных брокерских счетов, так и для индивидуальных инвестиционных пенсионных планов (Self-Invested Personal Pension, SIPP).

К сведению, Hargreaves Lansdown управляет активами на 70 млрд фунтов стерлингов, а клиентская база онлайн-брокера насчитывает 876 тыс. пользователей.

Как собрать $35 млн за 30 секунд


31 мая команда проекта Brave провела молниеносный краудсейл, собрав $35 млн менее чем за 30 секунд.

Всего же в Token sale успели поучаствовать лишь 130 человек. Это вызвало шквал гневных комментариев в соцсетях в адрес организаторов ICO от пользователей, которые стремились приобрести токены проекта, но так и не успели этого сделать.

Один из участников приобрел токены BAT на сумму 20,000 ETH (около $4,7 млн). Транзакция была отправлена с рекордно высокой для сети Ethereum комиссией — $2220. Это не смогло пройти мимо внимания Виталика Бутерина.

В своем твиттере основатель Ethereum сравнил рекордно высокую комиссию за транзакцию со средней ее величиной, которая на текущий момент составляет $1.

Япония: биткоин идет в массы


Еще одна крупная розничная сеть японских магазинов — BITPoint Japan Co анонсировала поддержку биткоина. По словам президента компании Генки Ода, благодаря новым правилам регулирования, вступивших в силу 1 апреля 2017 года, в Японии всерьез стали рассматривать криптовалюты, как инвестиционно привлекательный класс активов.

Ожидается, что в скором времени биткоином можно будет расплатиться в сотнях тысяч магазинов по всей стране.

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