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В ОАЭ госслужащая украла с работы $3 млн на дорогие подарки жениху

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Старый Сегодня, 19:35
#1
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Аватар OPLOTT
 
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В ОАЭ госслужащая украла с работы $3 млн на дорогие подарки жениху


Онлайн-издание из Объединенных Арабских Эмиратов "Gulf News" сегодня сообщило на своем ресурсе об этой большой истории любви и одновременно с большими финансовыми последствиями. Оказывается на днях полиция эмирата Абу-Даби арестовала за кражу почти 3 млн долл. США одну любвеобильную женщину. Причем украла она эти деньги (в дирхамах это более 11 млн) в государственной организации, да еще и купила на них своему любовнику 2 Роллс-Ройса.

По словам представителя полиции Абу-Даби 33-летняя арабка работала начальником департаментам обслуживания клиентов и через её руки проходило одобрение платежей от клиентов в этой государственной организации. Несмотря на утвержденные тарифные ставки, она действовала на своё усмотрение и сильно завышала итоговую сумму каждого платежа. Ну а разницу между утверждённой ставкой и назначенным лично ей платежом она клала себе в карман.

Между тем любовник был чувствительно младше женщины и ему едва исполнилось 26 лет. Да и как оказалось на поверку он еще были женат, но все равно пообещал жениться на новой возлюбленной.

Между тем после знакомства с ней, молодой любовник стал жить на широкую ногу и ничуть не ограничивал себя в трате денежных средств - ведь за всё платила его пассия. Мало того, что она выплатила за него все его ранее накопленные долги, так еще приобрела и отдала в его распоряжение 2 новых Роллс-Ройса и еще несколько далеко недешевых авто, а также к ним впридачу специальные номерные знаки (в ОАЭ постоянно проходя аукционы по продаже таких "красивых" номерных знаков). Кроме того, возлюбленные часто летали первым классом за дорогими покупками в Европу и конечно, не за счет этого мужчины. Также она приобрела и подарила ему и его брату очень дорогие часы, а некоторые средства просто передавала наличными. О всех этих фактах уже известно полиции.

Начальник местного уголовного розыска поведал журналистам, что его сотрудники сумели обнаружить и арестовать 7 дорогих авто: 2 Роллс-Ройса, 1 Тойота Ленд Крузер, 1 Ниссан Патрол, 1 Ниссан GTR, 1 Тойота Лексус и 1 один седан. (Фото прилагается выше). Были изъяты и другие ценные вещи.

Сообщается, что под напором доказательств женщина призналась в совершенных кражах средств, а мужчина и его брат признались, что получали эти ценности, а заодно обманывали женщину, что они холостяки. Скоро суд приступит к детальному рассмотрению всех обстоятельств этого необычного для ОАЭ дела.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/593427a72f688
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Старый Сегодня, 20:01
#2
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 205
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Re: В ОАЭ госслужащая украла с работы $3 млн на дорогие подарки жениху
Всё ради любви)
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