Биржа Exmo произвела глобальный редизайн и представила новые функции

Биржа криптовалют EXMO в конце мая завершила глобальный редизайн своего сайта. Три года на рынке криптовалют не прошли зря. На сегодняшний день уже более 440 000 человек пользуются услугами биржи. В свою очередь, EXMO учитывает пожелания активных пользователей и стремится сделать покупку, продажу и обмен криптовалют максимально удобным и безопасным.



Что нового на EXMO?

удобство и интуитивная простота использования интерфейса;

усовершенствована страница торгов;

добавлена массовая отмена ордеров по типу и отмена ордеров по валютной паре;

добавлена настройка валютных пар;

изменена структура личного кабинета;

упрощена проверка баланса пользователя;

добавлена отдельная страница для обмена криптовалют;

упрощен интерфейс верификации.



Остановимся подробнее на тех изменениях, которые произошли в новом дизайне криптовалютой платформы EXMO.



1. Дизайн главной страницы



В новом дизайне вся важная информация, включая индикаторы и количественные показатели, отображается прямо на главной странице сайта. Для быстрой навигации и удобства, разделы “Торги”, “Обмен” и “Кошелек” также доступны с главной страницы.



2. Торги и отмена ордеров



Гибкая архитектура сайта позволяет интегрировать неограниченное количество валютных пар на платформу, чего не было в прежней версии. Также, добавились дополнительные возможности для работы с ордерами. В новой версии пользователи могут осуществлять:



массовую отмену ордеров по типу (например: отмена ордера на покупку или продажу);

отмену ордера по валютной паре.

Отменить ордер можно будет в разделе “История торгов” (выпадающее меню в личном кабинете пользователя) или на странице “Торги”.



3. Настройка валютных пар



Количество валютных пар на платформе со временем будет увеличиваться. Поэтому, для удобства пользователей, инженеры проекта разработали удобную и простую настройку валютных пар. Каждый пользователь теперь сможет индивидуально настроить отображение валютных пар на странице “Торги”.



4. Личный кабинет пользователя и проверка баланса



Структура личного кабинета пользователя полностью изменилась и представляет собой выпадающее меню в правом верхнем углу.



Чтобы быстро проверить состояние счета, рядом с личным кабинетом пользователя, был вынесен “Баланс”. Теперь баланс счета всегда будет перед глазами и имеет настройку валюты в которой будет отображен.



5. Кошелек и обмен криптовалют



В новой версии платформы, раздел “Кошелек” вынесен отдельным пунктом меню сверху, как и все важные элементы управления. Новый интерфейс раздела интуитивно простой и позволяет легко пополнить или вывести средства.



Для того, чтобы обменивать криптовалюту было еще быстрее, страница “Обмен” вынесена отдельной вкладкой на главной странице.



6. Поддержка и верификация аккаунта



Служба поддержки EXMO работает 24/7. Благодаря новой навигационной панели, обратиться в службу поддержки стало еще проще. Также, в новой версии сайта упрощен интерфейс верификации. Это было сделано для того, чтобы процесс верификации проходил максимально комфортно и интуитивно понятно для пользователей.



Заключение



Новый дизайн сайта — это только начало. В ближайшем будущем команда EXMO порадует пользователей целым рядом серьезных изменений. На очереди в 2017 году:

добавление новых криптовалют, фиатных валют и востребованных валютных пар;

локализация сайта на дополнительные языки;

блог с категориями новостей о бирже для начинающих;

улучшенный раздел EXMO WIKI с криптовалютным глоссарием;

маржинальная торговля, сложные ордера и терминал станут значимыми нововведениями в 2017 году;

Кроме того, до конца 2017 года планируется значительно увеличить число платежных инструментов.



Источник Биржа криптовалют EXMO в конце мая завершила глобальный редизайн своего сайта. Три года на рынке криптовалют не прошли зря. На сегодняшний день уже более 440 000 человек пользуются услугами биржи. В свою очередь, EXMO учитывает пожелания активных пользователей и стремится сделать покупку, продажу и обмен криптовалют максимально удобным и безопасным.Остановимся подробнее на тех изменениях, которые произошли в новом дизайне криптовалютой платформы EXMO.В новом дизайне вся важная информация, включая индикаторы и количественные показатели, отображается прямо на главной странице сайта. Для быстрой навигации и удобства, разделы “Торги”, “Обмен” и “Кошелек” также доступны с главной страницы.Гибкая архитектура сайта позволяет интегрировать неограниченное количество валютных пар на платформу, чего не было в прежней версии. Также, добавились дополнительные возможности для работы с ордерами. В новой версии пользователи могут осуществлять:массовую отмену ордеров по типу (например: отмена ордера на покупку или продажу);отмену ордера по валютной паре.Отменить ордер можно будет в разделе “История торгов” (выпадающее меню в личном кабинете пользователя) или на странице “Торги”.Количество валютных пар на платформе со временем будет увеличиваться. Поэтому, для удобства пользователей, инженеры проекта разработали удобную и простую настройку валютных пар. Каждый пользователь теперь сможет индивидуально настроить отображение валютных пар на странице “Торги”.Структура личного кабинета пользователя полностью изменилась и представляет собой выпадающее меню в правом верхнем углу.Чтобы быстро проверить состояние счета, рядом с личным кабинетом пользователя, был вынесен “Баланс”. Теперь баланс счета всегда будет перед глазами и имеет настройку валюты в которой будет отображен.В новой версии платформы, раздел “Кошелек” вынесен отдельным пунктом меню сверху, как и все важные элементы управления. Новый интерфейс раздела интуитивно простой и позволяет легко пополнить или вывести средства.Для того, чтобы обменивать криптовалюту было еще быстрее, страница “Обмен” вынесена отдельной вкладкой на главной странице.Служба поддержки EXMO работает 24/7. Благодаря новой навигационной панели, обратиться в службу поддержки стало еще проще. Также, в новой версии сайта упрощен интерфейс верификации. Это было сделано для того, чтобы процесс верификации проходил максимально комфортно и интуитивно понятно для пользователей.Новый дизайн сайта — это только начало. В ближайшем будущем команда EXMO порадует пользователей целым рядом серьезных изменений. На очереди в 2017 году:Кроме того, до конца 2017 года планируется значительно увеличить число платежных инструментов.

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