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Биржа Exmo произвела глобальный редизайн и представила новые функции

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Биржа Exmo произвела глобальный редизайн и представила новые функции

Биржа криптовалют EXMO в конце мая завершила глобальный редизайн своего сайта. Три года на рынке криптовалют не прошли зря. На сегодняшний день уже более 440 000 человек пользуются услугами биржи. В свою очередь, EXMO учитывает пожелания активных пользователей и стремится сделать покупку, продажу и обмен криптовалют максимально удобным и безопасным.

Что нового на EXMO?

  • удобство и интуитивная простота использования интерфейса;
  • усовершенствована страница торгов;
  • добавлена массовая отмена ордеров по типу и отмена ордеров по валютной паре;
  • добавлена настройка валютных пар;
  • изменена структура личного кабинета;
  • упрощена проверка баланса пользователя;
  • добавлена отдельная страница для обмена криптовалют;
  • упрощен интерфейс верификации.


Остановимся подробнее на тех изменениях, которые произошли в новом дизайне криптовалютой платформы EXMO.

1. Дизайн главной страницы

В новом дизайне вся важная информация, включая индикаторы и количественные показатели, отображается прямо на главной странице сайта. Для быстрой навигации и удобства, разделы “Торги”, “Обмен” и “Кошелек” также доступны с главной страницы.

2. Торги и отмена ордеров

Гибкая архитектура сайта позволяет интегрировать неограниченное количество валютных пар на платформу, чего не было в прежней версии. Также, добавились дополнительные возможности для работы с ордерами. В новой версии пользователи могут осуществлять:

массовую отмену ордеров по типу (например: отмена ордера на покупку или продажу);
отмену ордера по валютной паре.
Отменить ордер можно будет в разделе “История торгов” (выпадающее меню в личном кабинете пользователя) или на странице “Торги”.

3. Настройка валютных пар

Количество валютных пар на платформе со временем будет увеличиваться. Поэтому, для удобства пользователей, инженеры проекта разработали удобную и простую настройку валютных пар. Каждый пользователь теперь сможет индивидуально настроить отображение валютных пар на странице “Торги”.

4. Личный кабинет пользователя и проверка баланса

Структура личного кабинета пользователя полностью изменилась и представляет собой выпадающее меню в правом верхнем углу.

Чтобы быстро проверить состояние счета, рядом с личным кабинетом пользователя, был вынесен “Баланс”. Теперь баланс счета всегда будет перед глазами и имеет настройку валюты в которой будет отображен.

5. Кошелек и обмен криптовалют

В новой версии платформы, раздел “Кошелек” вынесен отдельным пунктом меню сверху, как и все важные элементы управления. Новый интерфейс раздела интуитивно простой и позволяет легко пополнить или вывести средства.

Для того, чтобы обменивать криптовалюту было еще быстрее, страница “Обмен” вынесена отдельной вкладкой на главной странице.

6. Поддержка и верификация аккаунта

Служба поддержки EXMO работает 24/7. Благодаря новой навигационной панели, обратиться в службу поддержки стало еще проще. Также, в новой версии сайта упрощен интерфейс верификации. Это было сделано для того, чтобы процесс верификации проходил максимально комфортно и интуитивно понятно для пользователей.

Заключение


Новый дизайн сайта — это только начало. В ближайшем будущем команда EXMO порадует пользователей целым рядом серьезных изменений. На очереди в 2017 году:
  • добавление новых криптовалют, фиатных валют и востребованных валютных пар;
  • локализация сайта на дополнительные языки;
  • блог с категориями новостей о бирже для начинающих;
  • улучшенный раздел EXMO WIKI с криптовалютным глоссарием;
  • маржинальная торговля, сложные ордера и терминал станут значимыми нововведениями в 2017 году;

Кроме того, до конца 2017 года планируется значительно увеличить число платежных инструментов.

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