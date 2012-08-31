Биржа Exmo произвела глобальный редизайн и представила новые функции

Биржа криптовалют EXMO в конце мая завершила глобальный редизайн своего сайта. Три года на рынке криптовалют не прошли зря. На сегодняшний день уже более 440 000 человек пользуются услугами биржи. В свою очередь, EXMO учитывает пожелания активных пользователей и стремится сделать покупку, продажу и обмен криптовалют максимально удобным и безопасным.
Что нового на EXMO?
- удобство и интуитивная простота использования интерфейса;
- усовершенствована страница торгов;
- добавлена массовая отмена ордеров по типу и отмена ордеров по валютной паре;
- добавлена настройка валютных пар;
- изменена структура личного кабинета;
- упрощена проверка баланса пользователя;
- добавлена отдельная страница для обмена криптовалют;
- упрощен интерфейс верификации.
Остановимся подробнее на тех изменениях, которые произошли в новом дизайне криптовалютой платформы EXMO.
1. Дизайн главной страницы
В новом дизайне вся важная информация, включая индикаторы и количественные показатели, отображается прямо на главной странице сайта. Для быстрой навигации и удобства, разделы “Торги”, “Обмен” и “Кошелек” также доступны с главной страницы.
2. Торги и отмена ордеров
Гибкая архитектура сайта позволяет интегрировать неограниченное количество валютных пар на платформу, чего не было в прежней версии. Также, добавились дополнительные возможности для работы с ордерами. В новой версии пользователи могут осуществлять:
массовую отмену ордеров по типу (например: отмена ордера на покупку или продажу);
отмену ордера по валютной паре.
Отменить ордер можно будет в разделе “История торгов” (выпадающее меню в личном кабинете пользователя) или на странице “Торги”.
3. Настройка валютных пар
Количество валютных пар на платформе со временем будет увеличиваться. Поэтому, для удобства пользователей, инженеры проекта разработали удобную и простую настройку валютных пар. Каждый пользователь теперь сможет индивидуально настроить отображение валютных пар на странице “Торги”.
4. Личный кабинет пользователя и проверка баланса
Структура личного кабинета пользователя полностью изменилась и представляет собой выпадающее меню в правом верхнем углу.
Чтобы быстро проверить состояние счета, рядом с личным кабинетом пользователя, был вынесен “Баланс”. Теперь баланс счета всегда будет перед глазами и имеет настройку валюты в которой будет отображен.
5. Кошелек и обмен криптовалют
В новой версии платформы, раздел “Кошелек” вынесен отдельным пунктом меню сверху, как и все важные элементы управления. Новый интерфейс раздела интуитивно простой и позволяет легко пополнить или вывести средства.
Для того, чтобы обменивать криптовалюту было еще быстрее, страница “Обмен” вынесена отдельной вкладкой на главной странице.
6. Поддержка и верификация аккаунта
Служба поддержки EXMO работает 24/7. Благодаря новой навигационной панели, обратиться в службу поддержки стало еще проще. Также, в новой версии сайта упрощен интерфейс верификации. Это было сделано для того, чтобы процесс верификации проходил максимально комфортно и интуитивно понятно для пользователей.
Заключение
Новый дизайн сайта — это только начало. В ближайшем будущем команда EXMO порадует пользователей целым рядом серьезных изменений. На очереди в 2017 году:
- добавление новых криптовалют, фиатных валют и востребованных валютных пар;
- локализация сайта на дополнительные языки;
- блог с категориями новостей о бирже для начинающих;
- улучшенный раздел EXMO WIKI с криптовалютным глоссарием;
- маржинальная торговля, сложные ордера и терминал станут значимыми нововведениями в 2017 году;
Кроме того, до конца 2017 года планируется значительно увеличить число платежных инструментов.