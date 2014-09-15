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ЦБ РФ начинает рассылать "черные списки" отказников банков

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ЦБ РФ начинает рассылать "черные списки" отказников банков


Российские федеральные СМИ сообщили, что с 26 июня 2017 года, Центральный Банк России начинает рассылку во все банки перечней граждан и организаций, которым хотя бы 1 раз было отказано в проведении транзакции. Также в эти перечни попадут те, кто получил от банков (причем любых) отказ в открытии расчетного счета или вклада.

Известно, что по закону все российский банки должны информировать Росфинмониторинг обо всех случаях их отказа клиентам в обслуживании. То есть те клиенты банков, которые не в состоянии доказать законность происхождения своих крупных денежных сумм оказавшихся на счету или осуществляют транзакции без явного экономического смысла, строго говоря, попадают под колпак служб безопасности банков, которые обычно с ними связываются и требуют предоставить обоснование таких операций. И информация о таких клиентах соответственно уходит в Росфинмониторинг, поскольку считается, что с помощью подобных операций злоумышленники пытаются отмыть доходы, полученные преступным путём.

Росфинмониторинг особо не скрывает, что на сегодняшний день в его базах уже скопилось информация о многих сотнях тысячах таких отказов банков в обслуживании клиентов. Теперь же Росфинмониторинг, получив такие данные сначала от банков, затем будет пересылать их в ЦБ РФ, ну а в свою очередь ЦБ РФ будет делиться этой информацией уже со всеми банками России. То есть 26 июня в России пробьет можно сказать, что "час Х" и информация о многих сотнях тысячах "отказников" появится на этом банковском рынке для прямого использования всеми кредитными учреждениями. Причем ЦБ РФ будет отныне слать эти перечни с полностью паспортными данными "отказников", ну чтобы вероятней всего исключить ошибки.

Что касается организаций, то в эти перечни попадут юридические лица и ИПешники с обязательным указанием даты отказа в обслуживании им, а также с обоснованием почему им не дали совершить ту или иную транзакцию с помощью своего расчетного счета организации. Конечно, такие клиенты для банка считаются "неблагонадежными", другими словами карьеру в малом или среднем бизнесе после такого можно практически сразу завершать, т.к. по закону таким клиентам оказать услуги будет невозможно.

И само банковское сообщество встретило неодназно эти нововведения - представители одних банков это радует, мол будем теперь знать всех мошенников в лицо, а представители других банков говорят, что может сильно возрасти рост отказов, а это значит дополнительные деньги не поступят в банк и возможно не только мошеннические.

Но ЦБ РФ упорно гнёт свою линию и заявляет, что после банков точно такие же списки уже скоро начнут получать и некредитные финансовые организации.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59340e60d21f3
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