Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,458 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Samsung и LG готовятся к выходу нового юбилейного iPhone 8

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:29
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,662
Благодарностей: 2,325
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Samsung и LG готовятся к выходу нового юбилейного iPhone 8


Южнокорейские компании Samsung и LG готовятся к выходу нового юбилейного iPhone 8, планируя презентовать новые модификации своих высококлассных смартфонов. Об этом сообщает в пятницу издание The Investor.

Компания LG намерена выпустить модификации топового смартфона LG G6 с 32 и 128 ГБ встроенной памяти. В данный момент единственная представленная на рынке Южной Кореи версия оснащена 64 ГБ флеш-памяти.

Что касается Samsung, то этот производитель намерен предложить пользователям версии Samsung Galaxy S8 и S8+ в популярном среди женской аудитории цвете «розовое золото». Кроме того, Samsung запускает продажи восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note 7, которые получили название Galaxy Note FE (Fandom Edition). На территории Южной Кореи такие устройства будут продаваться за $625. Издание отмечает, что предзаказы на такие устройства разместили более 15 000 корейцев.

Новые версии будут стоить соответственно $700 и $880, старшая версия будет дополнительно оснащена поддержкой технологии беспроводной зарядки.

Наконец, на осень у Samsung запланирован анонс Galaxy Note 8. По данным источников, аппарат получит экран Infinity Display, подобный тем, которыми оснащены модели Galaxy S8 и LG G6. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 7.1.1 Nougat. Пока эту версию платформы не получил ни один смартфон Samsung.

Официальная презентация Samsung Galaxy Note 8 состоится в конце августа или начале сентября.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Конкурс на лучший отзыв
MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Найдите личного помощника на Воркзилла. Дайте задание, получите результат!
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Быстрые вход/регистрация через Vkontakte, Twitter, Facebook и др. соц.сети и сервисы mysilver Общий раздел 20 17.10.2012 12:05
Добавили социальные кнопки Vkontakte, Facebook, Twitter, Livejournal mysilver Общий раздел 11 24.02.2011 12:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
2012libertyreserve-2012libertyreserve.com
От stepa71 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
Баррель с двойным дном
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vipkapper
Сайт прогнозов на футбол с честной статистикой!
От vipkapper в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg (22 июня, СПб)
От Sapiens в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Светланы Сухановой (pustota_0) [ Нет выплаты ]+
От Светлана Суханова в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар Globomen
В России впервые с начала кризиса зафиксирован рост неравенства
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,458
Тем
472,625
Сообщений
11,699,834

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube