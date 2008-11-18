Южнокорейские компании Samsung и LG готовятся к выходу нового юбилейного iPhone 8, планируя презентовать новые модификации своих высококлассных смартфонов. Об этом сообщает в пятницу издание The Investor.
Компания LG намерена выпустить модификации топового смартфона LG G6 с 32 и 128 ГБ встроенной памяти. В данный момент единственная представленная на рынке Южной Кореи версия оснащена 64 ГБ флеш-памяти.
Что касается Samsung, то этот производитель намерен предложить пользователям версии Samsung Galaxy S8 и S8+ в популярном среди женской аудитории цвете «розовое золото». Кроме того, Samsung запускает продажи восстановленных смартфонов Samsung Galaxy Note 7, которые получили название Galaxy Note FE (Fandom Edition). На территории Южной Кореи такие устройства будут продаваться за $625. Издание отмечает, что предзаказы на такие устройства разместили более 15 000 корейцев.
Новые версии будут стоить соответственно $700 и $880, старшая версия будет дополнительно оснащена поддержкой технологии беспроводной зарядки.
Наконец, на осень у Samsung запланирован анонс Galaxy Note 8. По данным источников, аппарат получит экран Infinity Display, подобный тем, которыми оснащены модели Galaxy S8 и LG G6. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 7.1.1 Nougat. Пока эту версию платформы не получил ни один смартфон Samsung.
Официальная презентация Samsung Galaxy Note 8 состоится в конце августа или начале сентября.
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