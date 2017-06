BiziAlen Блог - newhyip.com



Редактор The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии



Главный редактор еженедельника The New Times Евгения Альбац рассказала о закрытии бумажной версии журнала из-за финансовых проблем.

Альбац опубликовала на своей странице в Facebook обложку июньского номера с надписью «Спасибо, что были с нами», и уточнила, что информация о том, «что, как и почему» расположена на второй странице выпуска.



В ответ на вопрос журналиста Олега Кашина в комментариях к публикации Альбац подтвердила закрытие журнала. Там же она уточнила, что выпуск прекратится по финансовым причинам. Сайт издания продолжит работу.



По информации «Эха Москвы», в последнем номере The New Times опубликовано обращение к читателям, в котором Альбац объясняет, что «редакция вынуждена приостановить выпуск бумажного издания, во всяком случае на ближайшие месяцы». Выпуск бумажного журнала может быть восстановлен в том случае, если редакции удастся собрать необходимые средства. Альбац также уточнила, что редакция готова вернуть деньги подписчикам за невышедшие номера.



В декабре 2016 года Альбац объявила об уходе журнала из розничной продажи из-за роста стоимости распространения. Издание распространялось среди подписчиков, а также в аэропортах и на вокзалах.



Журнал The New Times выходит с 2007 года. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru уточняет, что в 2015 году убыток компании составил 1,4 млн руб по сравнению с прибылью в 2,7 млн рублей годом ранее.



