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Как правильно и где купить Bitcoin?

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Старый Сегодня, 16:46
#1
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 4
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Как правильно и где купить Bitcoin?
Всем добра! Подскажите плз как правильно и где прикупить битков за наличку/сбер. Правильно ли я понимаю что достаточно на локалбиткоинз выбрать понадежней продавца и оформить с ним сделку? Кошелек вроде локалбиткоинз предоставляет, на всякий случай зарегал еше на blockchain. какие могут трудности быть? хочу прикупить на 100 к р. И еще на локалбиткойнз курс на продажу достаточно большой по сравнению с биржами, возможно ли как то прикупить подешевле? Заранее спасибо за ответы. PS поюзал поиск такой темы - быстро не нашел, может есть смысл что-то подобное закрепить для таких нубов как я?)
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