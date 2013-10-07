ПАММ-счет Zabivaka: 390457 (Alpari)

Мониторинг ПАММ-счета: Zabivaka (390457, USD)
Компания:
Alpari
Название ПАММ-счета: Zabivaka
Номер ПАММ-счета:
390457
Дата создания ПАММ-счета:
03.06.2017
Валюта счета:
USD
Управляющий:
Vladimir Level (в компании Alpari ник Central Effect)
Информация об управляющем:
Владимир, 1987 года рождения, на рынке Форекс работаю с апреля 2010 года, трейдинг является основным источником дохода.
Капитал управляющего:
300$
Вознаграждение управляющего:
30%
Торговый интервал:
30 дней
Стратегия и риск-менеджмент:
1. В торговле используются одновременно две системы: статистически-математический метод и уровни. (ни каких мартингейлов)
2. Лимит потерь в неделю: 10%. То есть, за неделю максимальный торговый риск равен 10%. Для того, чтобы слить весь счет, необходимо проторговать подряд 10 недель в максимальный убыток.
3. Торговля будет каждую неделю (среда-пятница), кроме тех случаев, когда на рынке возможна экстремальная волатильность из-за выборов в президенты, референдума и других подобных ситуаций.
4. На выходные сделки не оставляю.
5. Ролловеры: сделок открытых нет – ролловеры каждый час / сделка открыта – 2 ролловера в сутки.
Способ связи с управляющим:
в этой теме или в ветке счёта
на форуме Альпари.
Уважаемые инвесторы, добро пожаловать!