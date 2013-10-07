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ПАММ-счет Zabivaka: 390457 (Alpari)

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Старый Сегодня, 16:03
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 603
Благодарностей: 616
УГ: 0
КП: 1.022
ПАММ-счет Zabivaka: 390457 (Alpari)
Мониторинг ПАММ-счета: Zabivaka (390457, USD)

Компания: Alpari
Название ПАММ-счета: Zabivaka
Номер ПАММ-счета: 390457
Дата создания ПАММ-счета: 03.06.2017
Валюта счета: USD
Управляющий: Vladimir Level (в компании Alpari ник Central Effect)
Информация об управляющем: Владимир, 1987 года рождения, на рынке Форекс работаю с апреля 2010 года, трейдинг является основным источником дохода.
Капитал управляющего: 300$
Вознаграждение управляющего: 30%
Торговый интервал: 30 дней

Стратегия и риск-менеджмент:
1. В торговле используются одновременно две системы: статистически-математический метод и уровни. (ни каких мартингейлов)
2. Лимит потерь в неделю: 10%. То есть, за неделю максимальный торговый риск равен 10%. Для того, чтобы слить весь счет, необходимо проторговать подряд 10 недель в максимальный убыток.
3. Торговля будет каждую неделю (среда-пятница), кроме тех случаев, когда на рынке возможна экстремальная волатильность из-за выборов в президенты, референдума и других подобных ситуаций.
4. На выходные сделки не оставляю.
5. Ролловеры: сделок открытых нет – ролловеры каждый час / сделка открыта – 2 ролловера в сутки.

Способ связи с управляющим: в этой теме или в ветке счёта на форуме Альпари.

Уважаемые инвесторы, добро пожаловать!
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МОЙ ПАММ-СЧЕТ "Extra Effect"(Альпари)
Последний раз редактировалось Vladimir Level; Сегодня в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir Level на форуме  
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