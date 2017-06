shad0ws000 Премиум



LOVE INVESTMENTS LTD - Bitlove.biz Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.







Новый проект: LOVE INVESTMENTS LTD





Минимальный вклад: 0.005 BTC



Перевод с Google:

Цитата: Быстрое развитие криптовалюты стало мощным стимулом для международных финансовых и инвестиционных рынков. Наконец, участие в высокодоходных инвестиционных проектах стало доступно для многих людей во всем мире из - за не только приемлемые требованиями , но и анонимности и удобства денежных переводов. Появление алгоритмов интеллектуального анализа ускоряет этот процесс и делает криптовалюту общественности.

Многие компании обратили свое внимание на перспективы заработка, и , конечно , LOVE INVESTMENTS LTD. не был исключением.

С 2016 года компания изучает рынок и инвестирует в различные криптовалюта: Bitcoin, Litecoin, Эфириума, Dogecoin и т.д. Положительные тенденции цен в 2016 году подтолкнула компании выйти на международный рынок с предложением для других инвесторов.

Бизнес - план , который руководит компанией был разработан до 2020 года и может быть скорректирован только с учетом возможных изменений на рынке криптовалюты: быстрое снижение и быстрый рост Bitcoin цен, появление новых принципов и алгоритмов интеллектуального анализа, а также как продвижение новых видов криптовалюта. Сегодня приоритетным направлением является сотрудничество с основными центрами добычи Bitcoin и трейдеров на биржах криптовалюта. Компания предлагает только один инвестиционный пакет , где прибыль начисляется ежедневно в размере до 15% жизни на каждый депозит. Это позволяет получать на регулярной основе при инвестировании даже только один раз.

LOVE INVESTMENTS LTD. прошел все необходимые бюрократические процедуры , чтобы получить официальную регистрацию и разрешение заниматься финансовой деятельностью. онлайн проверка бизнеса доступна для тех , кто в каталоге компании дома. vBulletin [video]

Инвестиционные планы:

Цитата:

Для меня



7 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 0.005 BTC - 0.049 BTC

Срок депозита: пожизненно



Для моей семьи



10 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 0.05 BTC - 0.499 BTC

Срок депозита: пожизненно



Для моих детей



12 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 0.5 BTC - 0.999 BTC

Срок депозита: пожизненно



Для выхода на пенсию



15 % ежедневно (депозит включен в выплаты)

Мин.- макс.: 1 BTC - 1000 BTC

Срок депозита: пожизненно



Посмотреть и Зарегистрироваться



Старт проекта: 4 июня 2017



-Принимают: Bitcoin

-DDoS зашита - ДА

-SSL - COMODO SSL

-Реф программа -7%

-Скрипт - GoldCoders ( лицензионный )

- Дизайн - уникальный

-Выплаты - мгновенные



who.is:

Цитата:

Registrant Contact Information:

NamePeter Pantelis Madellas VIDLER

OrganizationLOVE INVESTMENTS LTD

Address117-120 Bute Street, Cardiff Bay

CityCardiff

State / Province117-120 Bute Street

Postal CodeCF10 5AE

CountryUNITED KINGDOM

Phone+44.2922550258 x1234

Email VIDLER@Bitlove.biz



12.75$ (0.005 BTC)

ID транзакции: 7ffa19c8b14f25d28f27979a6d7db4420c6543e4376a47d69e 3a165a89fa3800 0.005 BTCПеревод с Google:4 июня 2017Мой вклад:ID транзакции: 7ffa19c8b14f25d28f27979a6d7db4420c6543e4376a47d69e 3a165a89fa3800

