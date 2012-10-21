Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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LOVE INVESTMENTS LTD - Bitlove.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:46
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 2
УГ: 2
КП: 0.000
LOVE INVESTMENTS LTD - Bitlove.biz
Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.



Новый проект: LOVE INVESTMENTS LTD


Минимальный вклад: 0.005 BTC

Перевод с Google:
Цитата:
Быстрое развитие криптовалюты стало мощным стимулом для международных финансовых и инвестиционных рынков. Наконец, участие в высокодоходных инвестиционных проектах стало доступно для многих людей во всем мире из - за не только приемлемые требованиями , но и анонимности и удобства денежных переводов. Появление алгоритмов интеллектуального анализа ускоряет этот процесс и делает криптовалюту общественности.
Многие компании обратили свое внимание на перспективы заработка, и , конечно , LOVE INVESTMENTS LTD. не был исключением.
С 2016 года компания изучает рынок и инвестирует в различные криптовалюта: Bitcoin, Litecoin, Эфириума, Dogecoin и т.д. Положительные тенденции цен в 2016 году подтолкнула компании выйти на международный рынок с предложением для других инвесторов.
Бизнес - план , который руководит компанией был разработан до 2020 года и может быть скорректирован только с учетом возможных изменений на рынке криптовалюты: быстрое снижение и быстрый рост Bitcoin цен, появление новых принципов и алгоритмов интеллектуального анализа, а также как продвижение новых видов криптовалюта. Сегодня приоритетным направлением является сотрудничество с основными центрами добычи Bitcoin и трейдеров на биржах криптовалюта. Компания предлагает только один инвестиционный пакет , где прибыль начисляется ежедневно в размере до 15% жизни на каждый депозит. Это позволяет получать на регулярной основе при инвестировании даже только один раз.
LOVE INVESTMENTS LTD. прошел все необходимые бюрократические процедуры , чтобы получить официальную регистрацию и разрешение заниматься финансовой деятельностью. онлайн проверка бизнеса доступна для тех , кто в каталоге компании дома.

Инвестиционные планы:
Цитата:

Для меня

7 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 0.005 BTC - 0.049 BTC
Срок депозита: пожизненно

Для моей семьи

10 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 0.05 BTC - 0.499 BTC
Срок депозита: пожизненно

Для моих детей

12 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 0.5 BTC - 0.999 BTC
Срок депозита: пожизненно

Для выхода на пенсию

15 % ежедневно (депозит включен в выплаты)
Мин.- макс.: 1 BTC - 1000 BTC
Срок депозита: пожизненно


Старт проекта: 4 июня 2017

-Принимают: Bitcoin
-DDoS зашита - ДА
-SSL - COMODO SSL
-Реф программа -7%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
- Дизайн - уникальный
-Выплаты - мгновенные

who.is:
Цитата:

Registrant Contact Information:
NamePeter Pantelis Madellas VIDLER
OrganizationLOVE INVESTMENTS LTD
Address117-120 Bute Street, Cardiff Bay
CityCardiff
State / Province117-120 Bute Street
Postal CodeCF10 5AE
CountryUNITED KINGDOM
Phone+44.2922550258 x1234
Email VIDLER@Bitlove.biz
Мой вклад:

12.75$ (0.005 BTC)
ID транзакции: 7ffa19c8b14f25d28f27979a6d7db4420c6543e4376a47d69e 3a165a89fa3800
__________________
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shad0ws000 на форуме  
Старый Сегодня, 15:54
#2
Любитель
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 411
Благодарностей: 83
УГ: 1
КП: 0.000
Re: LOVE INVESTMENTS LTD - Bitlove.biz
LOVE INVESTMENTS LTD
Думал это инвестиции в любовь, а тут просто админ очень любит битки ((((
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slepoiman на форуме  
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