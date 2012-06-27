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Компания Zillow подсказала как можно существенно повысить цену продаваемого дома

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Компания Zillow подсказала как можно существенно повысить цену продаваемого дома



Это важно, что свежий слой краски поможет вам продать свой дом, но выбор правильного цвета может сделать вас ещё на тысячи долларов богаче.

Сейчас некоторые домовладельцы имеют хороший повод, что ощутимо "пропиарить" синий цвет.

В Америке, те дома, внутри которых имеются ванные комнаты окрашенные в синий цвет и особенно в светлые его оттенки, как тот же бирюзовый или перванш (это светло-голубой цвет с розовато-сиреневой надцветкой) обычно продаются сейчас в среднем на 5400 долл. США выше, чем это ожидали владельцы таких домов - такие данные следуют из представленного анализа цвета краски с ведущего американского сайта по продаже недвижимости Zillow. В представленном анализе были проанализированы данные о более чем 32 000 проданных домов в США и в нём же сравнивалась цена продажи домов окрашенных в определенный цвет в сравнении с аналогичными домами, которые имели светлые стены.

Однако, не только светло-синяя краска приносит дополнительную прибыль домовладельцу, если он ею скажем окрасил свою ванну. Например, столовая комната окрашенная в темно синие оттенки позволит продать дом в среднем на 1 926 долл. США больше чем ожидалось домовладельцем. А дома со светло-голубыми кухнями и синими спальнями оценят в цену, которая будет в среднем на 1 809 долларов выше, чем предполагалось ранее.

Другие цвета, которые согласно исследованию в прошлые периоды помогали повышать цену на жилье, включали серый и белый цвет. "Покраска стен в свежие, натуральные цвета, особенно в оттенках синего и бледно-серого цвета, не только делает дом более крупным, но и достаточно нейтральным, чтобы помочь будущим покупателям представить себя в пространстве" - так утверждает ведущий экономист компании Zillow г-н Свенья Гуделл (Svenja Gudell) в представленном исследовании.

Однако, не все цвета краски оказывают положительное влияние на цену продажи дома. Например, ваша кирпично-красная столовая снизит цену дома на более чем 2000 долл. США по сравнению с ожидаемой ценой. Другие неправильные рекомендации по выбору краски - по крайней мере, где для продавца важна стоимость дома - это желтый, розовый и коричневый.


Также очень важно в каких местах вы используете ту или иную краску. В то время как синие тона приветствуются на кухнях и в ванных комнатах, однако, если их использовать в гостиных комнатах, то цена дома снизится в среднем на 820 долл. США.

Такой неудачный выбор цвета просто бледнеет с тем, если стены вашей ванной будут белого цвета. Это цветовое решение может снизить цену продажи вашего дома в среднем более чем на 4000 долл. США, в то время как свежий слой удачно подобной краски может творить чудеса, когда дело доходит до того, что дом будет просто продаваться быстрее (и по более высокой цене).

Подобные негативные реакции на какие-либо цвета (или разное применение одних и тех цветов) являются отражением вкуса людей, а также зачастую просто дисгармонии конкретных цветов с мебелью и другими предметами быта, которые уже есть у потенциальных покупателей. Эксперты в этой области рекомендуют выбирать цвета с массовой привлекательностью, которые могут работать с различным убранством помещений. По словам дизайнера Эмили Хендерсон (Emily Henderson), это также зависит от конкретного дома: белые стены могут работать в комнате с большим количеством естественного света, но при этом пространство будет чувствовать себя "мертвым", если оно мало или затемнено.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5933ed847518e
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