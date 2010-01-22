Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GlobalCryptoBot - @GlobalCryptoBot

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 288
Благодарностей: 67
УГ: 2
КП: 0.000
GlobalCryptoBot - @GlobalCryptoBot
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта для инвестиций: 01.06.17
(предстарт был ранее)




о проекте:

Цитата:
Global Crypto Bot работает с Telegram Messenger.


Этот бот был разработан и протестирован в течении 5и лет, так что теперь он может автоматически определять сигналы и покупать и продавать криптовалюту самостоятельно.

Инвестиционные планы:

один: 4% в день (4х 1% каждые 6 часов)
7 дней в неделю


160% после 40 дней


депозит включен в выплаты


минимальный вклад: 0,02 BTC
минимальный вывод: 0,04 BTC


Бонусная программа:

1. ступень 12% (мин. свой вклад: 0.02 BTC )
2. ступень 2% (мин. свой вклад: 0.1 BTC )
3. ступень 2% (мин. свой вклад: 1 BTC )
4. ступень 4% (мин. свой вклад: 4 BTC )


принимает только биткойн, но который можно и перевести допустим через ADVCash

мой вклад:
0.03090625 BTC


имеется русский телеграм чат о проекте а также рефбек (в подписе)

регистрация в проекте




__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Resonance Capital канал
телеграм чат GlobalCryptoBot
Последний раз редактировалось Testpilot; Сегодня в 15:28.
Testpilot на форуме  
Старый Сегодня, 15:35
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2016
Сообщений: 888
Благодарностей: 161
УГ: 7
КП: 0.000
Re: GlobalCryptoBot - @GlobalCryptoBot
Что за зверь? В телеге уже тысячами собираются.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Resonance Capital RUS Telegram Chat
Limbix на форуме  
Старый Сегодня, 15:45
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 288
Благодарностей: 67
УГ: 2
КП: 0.000
небольшая оброботка партнёрской / бонусной программ:

партнёрская программа:

1. ступень 12% (мин. свой вклад: 0.02 BTC )
2. ступень 2% (мин. свой вклад: 0.1 BTC )
3. ступень 2% (мин. свой вклад: 1 BTC )
4. ступень 4% (мин. свой вклад: 4 BTC )

бонусная программа:

Bronze 🥉 = 1 BTC своего вклада => 0,05 BTC бонус
Silver 🥈 = 5 BTC BTC своего вклада => 0,2 BTC бонус
Gold 🥇 = 10 BTC BTC своего вклада => 0,5 BTC бонус
Platin = 25 BTC своего вклада => 1 BTC бонус
Smaragd = 50 BTC своего вклада => 2,5 BTC бонус
Diamond = 100 BTC BTC своего вклада => 5,75 BTC бонус

выше указанные бонусы начисляются автоматически к вашему вкладу.

Внимание: каждый бонус можно получить только один раз, таким образом вы можете всего получить 10 BTC бонуса
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Resonance Capital канал
телеграм чат GlobalCryptoBot
Testpilot на форуме  
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