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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Сегодня, 16:00
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Сегодня, 15:08
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 288
Благодарностей: 67
УГ: 2
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GlobalCryptoBot - @GlobalCryptoBot
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта для инвестиций: 01.06.17
(предстарт был ранее)
о проекте:
Цитата:
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Global Crypto Bot работает с Telegram Messenger.
Этот бот был разработан и протестирован в течении 5и лет, так что теперь он может автоматически определять сигналы и покупать и продавать криптовалюту самостоятельно.
Инвестиционные планы:
один: 4% в день (4х 1% каждые 6 часов)
7 дней в неделю
160% после 40 дней
депозит включен в выплаты
минимальный вклад: 0,02 BTC
минимальный вывод: 0,04 BTC
Бонусная программа:
1. ступень 12% (мин. свой вклад: 0.02 BTC )
2. ступень 2% (мин. свой вклад: 0.1 BTC )
3. ступень 2% (мин. свой вклад: 1 BTC )
4. ступень 4% (мин. свой вклад: 4 BTC )
принимает только биткойн, но который можно и перевести допустим через ADVCash
мой вклад:
0.03090625 BTC
имеется русский телеграм чат о проекте а также рефбек (в подписе)
регистрация в проекте
Последний раз редактировалось Testpilot; Сегодня в 15:28.
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Сегодня, 15:35
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#2
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2016
Сообщений: 888
Благодарностей: 161
УГ: 7
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Re: GlobalCryptoBot - @GlobalCryptoBot
Что за зверь? В телеге уже тысячами собираются.
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Сегодня, 15:45
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#3
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 288
Благодарностей: 67
УГ: 2
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небольшая оброботка партнёрской / бонусной программ:
партнёрская программа:
1. ступень 12% (мин. свой вклад: 0.02 BTC )
2. ступень 2% (мин. свой вклад: 0.1 BTC )
3. ступень 2% (мин. свой вклад: 1 BTC )
4. ступень 4% (мин. свой вклад: 4 BTC )
бонусная программа:
Bronze 🥉 = 1 BTC своего вклада => 0,05 BTC бонус
Silver 🥈 = 5 BTC BTC своего вклада => 0,2 BTC бонус
Gold 🥇 = 10 BTC BTC своего вклада => 0,5 BTC бонус
Platin = 25 BTC своего вклада => 1 BTC бонус
Smaragd = 50 BTC своего вклада => 2,5 BTC бонус
Diamond = 100 BTC BTC своего вклада => 5,75 BTC бонус
выше указанные бонусы начисляются автоматически к вашему вкладу.
Внимание: каждый бонус можно получить только один раз, таким образом вы можете всего получить 10 BTC бонуса
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Сегодня, 16:00
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